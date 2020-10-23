Самая знаменитая модель плюс-сайз покормила ребенка грудью на камеру в общественном месте



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Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм instagram.com/ashleygraham/

Фанаты выразили благодарность модели за подобную публикацию

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм показала в соцсетях фото с обнаженной грудью и вдохновила поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

32-летнюю знаменитость запечатлели в одежде черного цвета: широких брюках, кожаной рубашке, топе и кепке. На размещенном снимке Грэм кормит сына грудью в общественном месте. «Теперь кормление в стоячем положении актуальны для нас. Мой большой мальчик! Он не ходит, но ползает и пытается всюду забираться», — подписала она пост, который набрал 747 тысяч лайков.

instagram.com/ashleygraham/

Фанаты выразили благодарность модели за подобную публикацию. «Мне нравятся твои фото кормления грудью! Они такие естественные! Продолжай делиться и наслаждайся каждой секундой материнства», «Да! Давайте нормализуем возможность женщин заниматься кормлением свободно и без осуждений», «Моя вдохновляющая королева!», «Какая прекрасная фотография!» — высказывались они в комментариях.

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