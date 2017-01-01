Муж Русланы Писанки откровенно рассказал об их знакомстве: Это мой самый авантюрный поступок

Супруг популярной украинской телеведущей и актрисы признался, что познакомился с Писанкой в соцсети

Сегодня вечером поклонники проекта увидят один из самых авантюрных выпусков сезона шоу «Зважені та щасливі». Ведь в лагере похудения – неделя Мафии. [READ_MORE] Одна из четырех пар получит скрытую власть на проекте и сможет управлять всеми участниками. Эта неделя, в которой пара, которая станет Мафией, сможет отомстить



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Супруг популярной украинской телеведущей и актрисы признался, что познакомился с Писанкой в соцсети

Сегодня вечером поклонники проекта увидят один из самых авантюрных выпусков сезона шоу «Зважені та щасливі». Ведь в лагере похудения – неделя Мафии.

Одна из четырех пар получит скрытую власть на проекте и сможет управлять всеми участниками.

Эта неделя, в которой пара, которая станет Мафией, сможет отомстить другим и даже выбить кого-то из проекта. Руслана Писанка с мужем Игорем получат одни из самых сложных наказаний, которые запланированы Мафией. Кто так мстит украинской артистке или Руслана с мужем сами являются Мафией и дают себе самый сложные задания, чтобы отогнать подозрения? Ведь приз за победу достоин того, чтобы много работать.

А на взвешивании ведущая Анита Луценко предложила супругам вспомнить самый авантюрный поступок в их жизни, и муж Русланы Игорь рассказал об их знакомстве.

«Самый азартный поступок в моей жизни – как я предложил Руслане встретиться и выпить чаю. Как-то мы с сыном Егором заключили маленькое пари. Нашли в социальной сети Руслану и решили проверить, она это или нет. Я просто написал ей сообщение: «Руслана, это вы?» – улыбается Игорь, вспоминая. В тот момент Руслана была в поисках пути, как уйти из этого сайта, а Игорь пообещал помочь и выпросил номер телефона, после этого они начали общаться, встречаться и все знают, чем закончилось такое знакомство в интернете.

«Могу сказать, что мне очень повезло», - подытожил рассказ Игорь.

Как Руслана с Игорем будут проходить наказания от Мафии, и кто окажется этой коварной парой, поклонники проекта узнают уже сегодня вечером.