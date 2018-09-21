На проект «Топ-модель по-украински» вернулась участница первого сезона Вика Рогальчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вика Рогальчук

Вике не удалось победить в первом сезоне модельного реалити, поэтому девушка решила снова прийти на проект

В третьем сезоне «Супермодели по-украински» уже была подобная ситуация – на проект вернули ранее выбывшую Машу Гребенюк. Но когда на бекстейдж «Ледового» дефиле ворвалась прошлогодняя финалистка Вика Рогальчук, по толпе парней и девушек пронесся недовольный шепот.

«Зачем Вика пришла? – негодовала Яна Кутишевская. – Я вообще не рада ее видеть. Новому сезону – новые звезды. Ей тут не место. Поэтому до свидания».

Но одного желания участников поскорее избавиться от конкурентки было мало.

«Я приехала побеждать! – заявила Вика, натягивая коньки. – На сегодняшнем показе буду открывающей моделью. Покажу всем, кто тут суперфиналистка. Я ведь более опытная в этом деле. Когда мы с Максом Сосновским вели онлайн с бекстейджа на телекастинге, я ужасно завидовала новым участникам. Было ощущение, что кто-то пытается занять мое место. Не хочу чувствовать себя пенсионером проекта. Поэтому я тут! Вообще, я бы каждый год приходила на «Топ-модель по-украински» и переживала все это заново».

По условиям испытания, участники должны выйти на ледяной подиум на коньках. И не просто проехаться по нему, но объехать множество препятствий: шезлонгов, мячей, зонтов. И все это – в вязаных купальниках! Вика Рогальчук уверена – лучше, чем она, с этим испытанием не справится никто.

«В детстве я так круто каталась на коньках, что меня даже хотели отдать в секцию фигурного катания, – рассказала Вика Новому каналу. – Но тогда меня увлекло рисование, потом дизайн, и от катка я отказалась. А в феврале прошлого года приняла участие в показе Жана Грицфельда, который проходил на ледовом стадионе. Специально сходила несколько раз на каток, потренировалась. И даже на кастинг идти не пришлось – Жан поверил в то, что я круто катаюсь, без предварительных просмотров. Надеюсь, что сегодня тоже произведу впечатление на наших экспертов своим мастерством».