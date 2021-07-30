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    Ольга Сумская впервые опубликовала пикантные фото 20-летней давности

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    Актриса Ольга Сумская - Ольга Сумская впервые опубликовала пикантные фото 20-летней давности
    Актриса Ольга Сумская
    instagram.com/olgasumska/

    Артистка поделилась архивным снимком

    Украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно в вишневом купальнике похвасталась фигурой, вспомнила приятные времена.

    Так, на звезду нахлынула ностальгия и она поделилась с поклонниками кадром 19-летней давности. На снимке Сумской 35 лет, она позирует полностью обнаженной и в положении. Тогда артистка была беременной своей второй дочерью Анной Борисюк.

    instagram.com/olgasumska/
    instagram.com/olgasumska/

    На фотографии Ольга прикрывает фигуру легкой накидкой. Поклонники не сдерживали эмоций и завалили Сумскую комплиментами:

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

    Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

    СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

    Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Ольга Сумская
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    Ольга Сумская впервые опубликовала пикантные фото 20-летней давности