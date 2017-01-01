В сеть просочились скандальные фото невесты принца Гарри

Актриса Меган Маркл неоднократно снималась в котровенных сценах

Сегодня, 27 ноября, британский принц Гарри официально объявил о помолвке с мисс Меган Маркл. Об их отношениях сообщалось уже давно. Папарацци неоднократно ловили их во время свиданий. Их свадьба запланирована на весну следующего года. В связи с этим в сети началось активно обсуждение откровенных снимков с Меган Маркл, которая ранее активно



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Актриса Меган Маркл неоднократно снималась в котровенных сценах

Сегодня, 27 ноября, британский принц Гарри официально объявил о помолвке с мисс Меган Маркл. Об их отношениях сообщалось уже давно. Папарацци неоднократно ловили их во время свиданий. Их свадьба запланирована на весну следующего года.

В связи с этим в сети началось активно обсуждение откровенных снимков с Меган Маркл, которая ранее активно снималась в кино. Творческая карьера вынуждала её неоднократно приниматься участие в постельных сценах, а также сниматься в откровенных фотосессиях.

Особенно внимательно пользователи сети стали рассматривать кадры из сериала «Сплетница», в котором Маркл исполнила главную роль. В отдельных эпизодах фильма она появляется без трусов и топлес.

Джерело: Обозреватель