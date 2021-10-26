Роскошная Моника Беллуччи в колье за $150 тысяч восхитила публику на званом ужине

Звезда поразила поклонников новым образом

57-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи побывала на ужине Cartier. Звезда выбрала откровенное платье с открытой зоной декольте.

Актриса надела наряд от Chanel c открытыми плечами и небольшим, но заметным декольте. Беллуччи украсила шею изящным колье Pluie de Cartier стоимостью 149 тысяч долларов. Актриса сделала естественный макияж с акцентом на глаза.

Стилисты утверждают, что секрет молодости кинозвезды заключается в здоровом образе жизни, а также в том, что она никогда не сидит на месте. Она постоянно посещает модные показы, появляется на званых ужинах, а также является лицом модельного агентства.

Поклонники отметили свежесть лица и кожи Беллуччи. Фанаты обратили внимание на шею, которая часто является главным признаком старения. У Моники она в идеальном состоянии. Актриса призналась, что увлажняет не только лицо, но и все тело, уделяя особое внимание рукам и шее.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов.

Также политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи.

«Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», – добавила Меркель.

Monica Bellucci