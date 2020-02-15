Нацотбор на Евровидение-2020: Тину Кароль обвинили в подсуживании



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ведущий обвинил певицу, что она выставила самые высокие баллы артистам, которые ранее с ней сотрудничали в проектах канала 1+1

Ведущий Национального отбора на Евровидение-2020 Сергей Притула обвинил судью песенного соревнования, певицу Тину Кароль, в том, что она выставила самые высокие баллы артистам, которые ранее с ней сотрудничали в проектах канала 1+1.

Во время объявления результатов голосования судей, Притула обратил внимание, что самые высокие баллы Тина Кароль дала Хайяту и Давиду Аксельроду.

«Вот Moonzoo, например. Оценки Дроздова и Данилка – 7. Тина Кароль – 2. Несложно догадаться, что 6 и 8 баллов Тина отдала не Fo Sho. Они достались Аксельроду и Хайяту», - подметил Притула.

Отметим, что Тина Кароль несколько раз участвовала в проектах Елены Мозговой, жены Дэвида Аксельрода (Владимира Ткаченко). Именно на это мог намекать Сергей Притула, которая обратил внимание на то, что оценки Тины Кароль очень отличаются от оценок других членов жюри, Андрея Данилко и Витали Дроздова

«Я не обвиняю в коррупционных схемах, но это выглядело очень странно», - заметил Притула

Кароль ответила, что всех рассудит зритель.