Санкції проти Росії за викрадення українських дітей. Євросоюз розширює список

Лариса Голуб
Рішення буде озвучено в межах зустрічі високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Європейський Союз готується суттєво розширити «чорний список» осіб, причетних до незаконної депортації та «перевиховання» українських дітей. Новий пакет персональних обмежень мають ухвалити міністри закордонних справ країн Євросоюзу уже в понеділок, 11 травня 2026 року. ПРо це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Повідомляється, що до вже існуючого переліку додадуть «значну кількість нових прізвищ». Під санкції потраплять посадовці, організатори депортацій та установи (зокрема дитячі центри), залучені до ідеологічного «перевиховання» дітей.

Новий пакет спрямований не лише на персональне покарання винних (замороження активів та заборона в'їзду), а й на посилення міжнародної ізоляції тих, хто бере участь у воєнних злочинах проти дітей.

Рішення буде озвучено в межах зустрічі високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яка відбудеться «на полях» Ради Євросоюзу із закордонних справ у Брюсселі.

Співголовами зустрічі стануть головна дипломатка ЄС Кая Каллас, єврокомісарка Марта Кос, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та очільниця МЗС Канади Аніта Ананд. Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський підписав санкційні укази проти російських суб’єктів, причетних до викрадення українських дітей.

Як зазначається, перший санкційний пакет – проти 20 фізичних і чотирьох юридичних осіб, які причетні до вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України та нав’язування їм російської ідеології. Серед них – «уповноважені з прав дитини» низки областей Росії, керівництво управлінь і відомств із соціального розвитку, депутати представницьких органів РФ, працівники органів виконавчої влади держави-агресорки, а також ті, хто служить окупаційним органам влади на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, Україна розслідує ймовірну роль Білорусі в примусовій депортації дітей з тимчасово окупованих територій. За даними прокуратури, окупанти вивезли з України понад 19 тис. дітей з окупованих областей Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей, в тому числі до Білорусі.

