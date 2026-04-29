Дружина Бориса Джонсона показала, як їхній шестирічний син став схожим на батька (фото)

Юлія Відміцька
Борис Джонсон зі своїм шестирічним сином
фото: Іnstagram/carrielbjohnson

Борис Джонсон має дев'ятьох дітей

Дружина експрем’єра Великої Британії Бориса Джонсона – Керрі Джонсон показала, як виглядає їхній шестирічний син Вілфред в день його народження. Жінка поділилася світлинами хлопчика у своєму блозі в Іnstagram, пише «Главком».

Керрі Джонсон показала безліч фото зі своїм сином до дня його народження. Вона опублікувала світлини з різних років життя Вілфреда, продемонструвавши, як хлопчик виріс за шість років.

Також мати додала до свого допису привітання, присвячене шестирічному Вілфреду. «З шостим днем народження, хлопчику, який повністю змінив моє життя. Мій сонячний хлопчик, який завжди, завжди життєрадісний. Відважний, добрий та абсолютно м’якосердний. Люблю тебе, мій хлопчику», – йдеться у дописі.

Сину Бориса Джонсона та Керрі Джонсон виповнилося шість років
На кадрах можна побачити хлопчика зі спини в різні періоди його життя. На одній зі світлин показався й Борис Джонсон, де він нібито б’ється зі своїм сином у формі одного з бойових мистецтв. На цьому фото також можна помітити схожість між батьком і сином. Зокрема, колір волосся у Вілфреда та Бориса Джонсона ідентичний.

Як повідомляв «Главком», 29 квітня 2020 року прем’єр-міністр Борис Джонсон та його наречена Керрі Саймондсі заявили про народження здорового хлопчика в лікарні Лондона вранці 29 квітня. У глави уряду Великої Британії Бориса Джонсона народився хлопчик – Вілфред Лорі Ніколас Джонсон.

Нагадаємо, Борис Джонсон у 2025 році удев’яте став батьком. У 60-річного політика та його дружини Керрі народився четвертий спільний малюк – дівчинка, яку назвали Поппі. Для Джонсона це дев’ята дитина. Про народження донечки 37-річна Керрі, яка не афішувала свою вагітність, повідомила у Instagram, поділившись фото з крихіткою.

