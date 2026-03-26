«Найчесніша драма року»… без найвідвертішої сцени та повернення «Сутінок». Кінопрем'єри тижня

Фільм «Сутінки» – культурний феномен, який дав старт франшизі з чотирьох сиквелів

26 березня 2026 року в кінопрокат вийшли шість нових фільмів та одна стрічка, яку деякі глядачі вже мали змогу подивитися у 2008-му. Йдеться про першу частину франшизи «Сутінки». Повторний прокат присвячений 20-річчю виходу книги, за мотивами якої зняли фільм.

На великих екранах покажуть також американську горор-комедію «Гра в хованки: Я йду шукати», яка стала продовженням фільму «Гра в хованки» 2019 року.

Також у прокат виходять дві нові українські стрічки, в яких знялися, зокрема, Ксенія Мішина, Андрій Федінчик, Анна Саліванчук, Ольга Сумська, Олексій Горбунов. Йдеться про проєкти «Бачу тебе» та «Скамер».

Бачу тебе

Режисерка: Юлія Бєляк

Юлія Бєляк Актори: Олексій Яровенко, Ксенія Мішина, Андрій Федінчик, Анна Саліванчук

Проєкт «Бачу тебе» поєднує елементи драми, комедії та романтичного фільму. Водночас стрічка підіймає соціальні теми адаптації після війни та психологічної реабілітації. Режисеркою і постановницею проєкту стала Юлія Бєляк. Для неї «Бачу тебе» став режисерським дебютом у повному метрі. Сценарій написаний Олександром Бєляком, він же виступив одним із продюсерів картини. Стрічку знято кінокомпанією «Вайт Філмс» за підтримки Державного агентства України з питань кіно (Держкіно). За даними Dzyga MDB, бюджет проєкту становить приблизно 12 млн грн. Процес виробництва тривав з квітня по червень 2025 року в Одесі.

Сюжет розгортається навколо українського військовослужбовця Матвія (у виконанні Олексія Яровенка). Він повертається додому після тривалого лікування і прагне почати нове життя. Неочікувана подія під час фотографування зі своїм братом (його зіграв Андрій Федінчик) змінює його повсякденність: на екрані смартфона він бачить не своє обличчя, а обличчя незнайомої дівчини, Вероніки. Її у фільмі зіграла акторка Ксенія Мішина. Ця комунікація завдяки сучасним технологіям стає початком їхньої історії. Після того, як смартфон головного героя вийшов з ладу, він вирушає шукати Вероніку. Все це попри власні фізичні травми й психологічні переживання.

Гра в хованки: Я йду шукати

Режисери: Метт Баттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт

Метт Баттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт Актори: Самара Вівінг, Кетрін Ньютон, Елайджа Вуд, Сара Мішель Геллар, Шон Гетосі, Девід Кроненберг, Ден Бірн

Фільм «Гра в хованки: Я йду шукати» – американська горор-комедія від режисерського дуету Метта Баттінеллі-Олпіна та Тайлера Джиллетта. Вони продовжили історію, започатковану їхнім хітом 2019 року. У центрі подій знову опиняється героїня Ґрейс, роль якої зіграла акторка Самара Вівінг. Після кривавих випробувань, показаних в першій частині фільму, вона намагається продовжити нормальне життя. Втім стає учасницею нового смертельного «ритуалу». У стрічці «Гра в хованки: Я йду шукати» також з'явились такі зірки, як Елайджа Вуд та Сара Мішель Геллар.

Зйомки проходили у Торонто з квітня по червень 2025 року. Самара Вівінг виконала значну частину трюків сама: сцени переслідувань у нічному саду, боротьбу в коридорах і кілька епізодів, де акторці доводилося працювати в умовах диму та відкритого вогню. Усі нічні сцени справді знімали вночі, без використання спецефектів. Акторка Кетрін Ньютон, яка зіграла сестру головної героїні, готувалася до ролі на курсах поводження зі зброєю. Частину локацій створювали на майданчику Pinewood Toronto Studios. Там побудували розгалужену систему коридорів, залу ритуалів і складний лабіринт.

Бюджет картини склав $14 млн. Це удвічі більше, ніж кошторис першої частини ($6 млн), яка у 2019 році зібрала в прокаті понад $57 млн. Світова прем'єра фільму «Гра в хованки: Я йду шукати» відбулася 13 березня 2026 року на фестивалі South by Southwest (SXSW), який пройшов в Техасі (США). Сиквел зберіг тон першої частини, однак масштабував усе – від локацій до конфлікту між персонажами.

Скамер

Режисер: Дмитро Єфремов

Дмитро Єфремов Актори: Дмитро Єфремов, Богдан Шелудяк, Ольга Сумська, Олексій Горбунов, Катерина Лозовицька, Макс Ткачов

Фільм «Скамер» – сучасна кримінальна драма про світ онлайн-шахрайства, який стрімко розвивається та щодня руйнує довіру й долі людей. Режисером проєкту виступив Дмитро Єфремов, який водночас зіграв головну роль. Стрічка знімалася в Україні та сфокусована на актуальній соціальній тематиці – технологічних махінаціях і моральних межах, які стираються у цифрову епоху. У центрі сюжету – талановитий, але морально розгублений онлайн-шахрай. Він майстерно маніпулює системами та людьми. Його життя різко змінюється, коли чергова афера перетворюється на небезпечний ланцюг подій і змушує героя зіткнутися з наслідками власних вчинків. Фільм досліджує, як легкі гроші можуть знищити життя.

У проєкті знялися одні з найвідоміших і найупізнаваніших українських акторів. Ключову роль поруч із режисером виконує Богдан Шелудяк (відомий також як блогер Буше). Важливу драматичну ноту фільму задає народна артистка Ольга Сумська. У стрічці також з'являються актор Олексій Горбунов та зірка одного з сезонів шоу «Холостяк», блогерка Катерина Лозовицька.

Знімальний процес проходив у Києві – в офісних приміщеннях, кол-центрах і сервісних просторах. Продакшен робив ставку на максимальний реалізм. Сцени «схем», комунікацій із жертвами, технічних маніпуляцій знімалися з консультантами, які допомагали відтворити правдивість процесів.

Пілліон

Режисер: Гаррі Лайтон

Гаррі Лайтон Актори: Гаррі Меллінг, Александр Скашгорд, Дуглас Годж, Леслі Шарп, Ентоні Велш, Джейк Ширз

Британсько-ірландська драма «Пілліон» режисера Гаррі Лайтона – одна з найобговорюваніших прем'єр в українському кінопрокаті. Допрем'єрні покази в столиці були підтримані дирекцією першого Перший українського ЛҐБТКІА+ кінофестивалю Sunny Bunny. У стрічці чимало відвертих сцен, одну з яких взагалі вирізали для версії широкого прокату. Йдеться про груповий БДСМ гей-секс на природі під час святкування дня народження одного з головних героїв.

У центрі сюжету – хлопець Колін, в якого перевтілився актор Гаррі Меллінг. Багатьом глядачам він більш відомий за роллю Дадлі Дурслі у «Гаррі Поттері». Після успіху у дитинстві Меллінг перетворився на одного з найяскравіших британських акторів характерного плану. І в «Пілліоні» він знову продемонстрував значну внутрішню трансформацію. Його герой переживає особисту травму й несподівано погоджується на ризиковану мотоподорож із чоловіком, яка змінює його життя.

Іншу головну роль виконує титулований шведський актор Александр Скашгорд. Він грає персонажа за іменем Рей, який знайомить Коліна зі своїм своєрідним світом. В ньому «пілліони», тобто ті, що їздять на задньому пасажирському сидінні мотоцикла, займають роль сабмісива (покірного). Колін нічого в цьому не тямить, але вирішує плисти за течією, що призводить до різних сюжетних історій.

У зйомках активно використовували ручну камеру та природне освітлення, аби створити ефект особистої присутності. Частину сцен знімали лише одним дублем. Фільм уже демонстрували на кількох європейських фестивалях, де його відзначили за операторську роботу, «хімію» між Меллінгом і Скашгордом та делікатний авторський стиль Гаррі Лайтона. Критики назвали стрічку «емоційною дорожньою сповіддю» і «однією з найбільш чесних драм року».

Орли республіки

Режисер: Тарік Салех

Тарік Салех Актори: Фарес Фарес, Ліна Кудрі, Амр Вакед, Зінеб Трікі, Шерін Дабіс, Шерван Хаджі

Фільм «Орли республіки» – це політичний трилер який завершує знамениту «Каїрську трилогію» режисера Таріка Салеха («Випадок у готелі «Ніл Гілтон»», «Хлопець із раю»). У центрі сюжету – найпопулярніший актор Єгипту Джордж Фахмі. Після кар'єрного падіння він змушений зіграти у державній пропагандистській стрічці про президента. На перший погляд, це шанс повернути зірковий статус, але поступово герой потрапляє у хитросплетіння політичних ігор, де межі між мистецтвом і маніпуляцією зникають. Відмова може коштувати надто дорого – особистої свободи та безпеки.

Бюджет стрічки становив €9 млн. Це дозволило зібрати міжнародний акторський склад, працювати з відомими дизайнерами, музикантами та командою з кількох країн. А також створити масштабні сцени політичних інтриг і реалістичні постановки. Зйомки проходили у Стамбулі (який показується як Каїр), а також у студійних павільйонах Франції та Німеччини. Режисер і команда ретельно відтворили урядові інтер'єри, сцени пресконференцій, зйомки пропагандистського кіно. Музичний супровід створив композитор Александр Деспла.

Світова прем'єра відбулася 19 травня 2025 року в основному конкурсі Каннського кінофестивалю, де стрічку високо оцінили критики за режисуру та сценарну складність. Після Канн фільм демонстрували на Стокгольмському кінофестивалі, Міжнародному кінофестивалі в Торонто та низці європейських програм. На шведській премії Guldbagge Awards 2026 стрічка здобула шість нагород, включно з «Найкращий фільм», а також відзначено акторську гру, костюми, звук і візуальні ефекти.

Таємні світи магічного дерева

Режисер: Бен Грегор

Бен Грегор Актори: Ендрю Гарфілд, Клер Фой, Ребекка Фергюсон, Дженніфер Сондерс, Нонсо Анозі, Нікола Кохлан, Марк Гіп

Сімейна фентезі стрічка «Таємні світи магічного дерева» є екранізацією знаменитої серії дитячих книг The Faraway Tree британської письменниці Енід Блайтон. Вона була адаптована для сучасного глядача режисером Беном Грегором. У центрі сюжету – родина Томпсонів, яка змушена переїхати до віддаленої сільської місцевості, де діти знаходять чарівне дерево, що переносить їх у фантастичні світи з дивовижними мешканцями. Через пригоди в цих світах сім’я заново зміцнює свої стосунки і знаходить спосіб бути ближчими один до одного.

Стрічка знята на основі адаптації сценарію Саймона Фарнабі, який раніше працював над такими популярними сімейними фільмами, як «Паддінгтон 2» та «Вонка». Зйомки розпочалися у червні 2024 року у Shinfield Studios в Беркширі (Велика Британія) та на кількох реальних локаціях, де знімальна команда відтворювала як будні сільського життя, так і фантастичні простори навколо чарівного дерева. Робота над деревом і його мешканцями вимагала значної уваги до костюмів і декорацій. Музичне оформлення для фільму написала Ізабелла Саммерс з популярного гурту Florence and the Machine.

Сутінки

Режисер: Кетрін Гардвік

Кетрін Гардвік Актори: Крістен Стюарт, Роберт Паттінсон, Біллі Берк, Ешлі Грін, Келлан Латс, Кем Жиганде, Тейлор Лотнер

Фільм «Сутінки» вийшов ще у 2008 році. Це культова американська романтична фентезі‑драма режисерки Кетрін Гардвік, яка дала старт одній із найуспішніших франшиз 2000‑х. У 2026-му стрічка повертається в кінопрокат, зокрема, в Україні. Це не прем'єра оновленого фільму з архівними сценами, а повторна демонстрація оригінальних «Сутінок» на великих екранах. Це відбувається в рамках глобального святкування 20‑річчя першої книжки Стефані Маєр, яка започаткувала цілий літературно‑кінематографічний феномен молодіжної культури. Ювілей серії – привід для повторних показів, щоб як старі шанувальники, так і нове покоління глядачів змогли заново відчути атмосферу історії на великому екрані.

Сюжет розповідає про Белу Свон, звичайну підлітку, яка переїжджає до тихого містечка Форкс, де зустрічає загадкового Едварда Каллена. Він виявляється вампіром, але одним із тих, хто обрав не пити людську кров. Їхній роман швидко стає центром серйозних конфліктів, бо страх, любов і небезпека переплітаються в небезпечній історії, що захопила мільйони читачів і глядачів по всьому світу.

Після виходу 21 листопада 2008 року фільм «Сутінки» одразу ж перетворився на культурний феномен і дав старт франшизі з чотирьох сиквелів, які зібрали у прокаті понад $3,3 млрд. Проєкт зробив всесвітньовідомими таких акторів як, зокрема, Крістен Стюарт, Роберта Паттінсона і Тейлора Лотнера. Окрім повторного прокату, навколо «Сутінок» у 2026 році зростає інтерес до можливого рімейку або нових адаптацій. Наприклад, Крістен Стюарт висловлювала готовність очолити перезапуск франшизи як режисерка.