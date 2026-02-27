Paramount Skydance придбала Warner Bros за $110 млрд

Угода стала однією з найбільших у Голлівуді та відкрила шлях до об’єднання стримінгів

Компанія Paramount Skydance підписала угоду про придбання Warner Bros Discovery на суму 110 мільярдів доларів США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За словами головного директора з доходів та стратегії Warner Bros Брюса Кемпбелла, Netflix мав право подвоїти пропозицію Paramount, однак не скористався цією можливістю. «Netflix мав законне право подвоїти пропозицію Paramount. Як ви всі знаєте, вони зрештою вирішили цього не робити. Це призвело до підписання угоди з Paramount сьогодні вранці. Отже, на цьому все й закінчилося», – заявив Кемпбелл під час зустрічі у п’ятницю.

Зазначається, що загальна вартість угоди становить 110 млрд доларів США. Paramount та Warner Bros не відповіли на запити журналістів щодо коментарів.

Угода стала однією з найбільших трансформацій у медіаіндустрії Голлівуду за останні роки. Вона створить одну з найбільших кіностудій у світі та дозволить Paramount отримати доступ до інтелектуальної власності Warner Bros, зокрема до франшиз «Фантастичні звірі» та «Матриця».

Також очікується посилення стримінгового напрямку через можливе поєднання HBO Max і Paramount+, що може дозволити компанії збільшити частку ринку та конкурувати з Netflix.

Нагадаємо, Netflix оголосив про укладення остаточної угоди, згідно з якою придбає Warner Bros., включаючи її кіно- та телевізійні студії HBO Max та HBO. Очікується, що угода буде закрита протягом 12−18 місяців, зокрема після відокремлення підрозділу глобальних мереж WBD, Discovery Global, у нову публічну компанію, яке має бути завершено у третьому кварталі 2026 року.

До слова, президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння з приводу запланованої угоди Netflix на суму $72 млрд (54 млрд фунтів стерлінгів) з купівлі кіностудії Warner Brothers Discovery і популярної стрімінгової мережі HBO.