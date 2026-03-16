Оскар-2026. Названо ім'я переможця у номінації «Найкращий режисер»

Пол Томас Андерсон отримав Оскар за режисерську роботу над за фільмом «Одна битва за іншою»

У Лос-Анджелесі в ніч на 16 березня, за київським часом, проходить церемонія нагородження кінопремії «Оскар». Американська кіноакадемія оголосила переможця в номінації «Найкращий режисер». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пряму трансляцію церемонії нагородження Оскар-2026.

Нагороду в номінації «Найкращий режисер» отримаа Пол Томас Андерсон за роботу над «Одна битва за іншою».

Разом із переможцем зі своїми роботами змагались ще декілька митців.

Претендентами на Оскар-2026 в номінації «Найкращий режисер» були:

Пол Томас Андерсон, «Одна битва за іншою»;

Раян Куглер, «Грішники»;

Джош Сафді, «Марті Супрім»;

Йоахім Трієр, «Сентиментальна цінність»;

Хлоя Чжао, «Гамнет».

Букмекери пророкували перемогу Полу Томасу. Він зняв фільм «Одна битва за іншою» з Леонардо Ді Капріо, Теяною Тейлор та Шоном Пеном. Ця стрічка здобула «Золотий глобус», як найкраща картина року та кінопремію BAFTA.

Як повідомляв «Главком», 15 березня 2026 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі відбувається 98-ма церемонія «Оскар». Ведучим церемонії обрали Конана О’Браєна. Серед інших презентерів – Демі Мур, Хав'єр Бардем, Кріс Еванс, Чейз Інфініті, Мая Рудольф і Кумейл Нанджіані. На сцену вийдуть також Майкі Медісон (яка отримала премію «Найкраща акторка» за фільм «Анора» минулого року), а також Едрієн Броуді, Кіран Калкін та Зої Салдана – щасливі власники статуеток у різних акторських категоріях 2025 року.

Через різницю у часі трансляція для України відбудеться вже в ніч на 16 березня, за київським часом початок церемонії нагородження відбудеться о 01:00. У світі церемонію транслюватимуть телеканал ABC та стримінгова платформа Hulu. В Україні подію ексклюзивно покаже телеканал «Суспільне Культура».