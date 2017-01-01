Народная артистка Ада Роговцева упрекнула украинцев, которые выступают в России

Знаменитая артистка критично высказалась о соотечественниках, которые продолжают выходить на российскую сцену

Знаменитая украинская актриса Ада Роговцева заявила, что те отечественные артисты, которые выступают в России – делают выбор между деньгами и совестью. Такое мнение она выразила во время пресс-конференции, посвящённой творческому вечеру, посвящённому своему 80-летию. Роговцева неоднократно выступала в поддержку украинских войск, ездила в



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Знаменитая артистка критично высказалась о соотечественниках, которые продолжают выходить на российскую сцену

Знаменитая украинская актриса Ада Роговцева заявила, что те отечественные артисты, которые выступают в России – делают выбор между деньгами и совестью. Такое мнение она выразила во время пресс-конференции, посвящённой творческому вечеру, посвящённому своему 80-летию.

Роговцева неоднократно выступала в поддержку украинских войск, ездила в зону АТО с выступлениями, а также передавала средства для раненных и нуждающихся. За это она была заочно приговорена в России на три года лишения свободы.

Ранее артистка рассказывала, что получила от российских коллег предложение продолжить карьеру у наших северо-восточных соседей. Однако тогда она отказалась, сказав, что Украина ей дороже.

Роговцева была удостоена Национальной премии имени Тараса Шевченко и Госпремии имени Александра Довженко.

Джерело: ТСН