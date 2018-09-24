Настя Каменских представила новую песню на американском телевидении



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«Peligroso» теперь на всех голубых экранах США

Совсем недавно Настя Каменских выпустила клип на песню «Peligroso», что с испанского значит «опасная». Для NK это особенная песня. Во-первых, это дебютная песня на испанском, а во-вторых, это первая вещь из репертуара Насти, которую она представила на американском континенте.

В своем Instagram Настя поделилась фото со сьемок шоу Acceso total, производства американской телекомпании Telemundo.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 24 Сен 2018 в 9:48 PDT

«Очень волнительно быть там, где я сейчас — в студии @accesototalshow с презентацией моего нового хита Peligroso. Это необыкновенный опыт. Спасибо @telemundo и Jasminat51 за незабываемое интервью! Спасибо вам за все добрые слова. Я очень счастлива, что вам нравится моя песня. Оставайтесь с нами!», - написала счастливая Настя.

Настя не случайно выбрала именно этот телеканал для продвижения «Peligroso». Отметим, что Telemundo — вторая по величине испаноязычная телекоммуникационная компания США после своего главного конкурента в испаноязычном сегменте телезрителей — компании Univision.

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