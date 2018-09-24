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    Шоу-биз

    Настя Каменских представила новую песню на американском телевидении

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    Настя Каменских представила новую песню на американском телевидении

    «Peligroso» теперь на всех голубых экранах США

    Совсем недавно Настя Каменских выпустила клип на песню «Peligroso», что с испанского значит «опасная». Для NK это особенная песня. Во-первых, это дебютная песня на испанском, а во-вторых, это первая вещь из репертуара Насти, которую она представила на американском континенте.

     В своем Instagram Настя поделилась фото со сьемок шоу Acceso total, производства американской телекомпании Telemundo.

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    Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

    «Очень волнительно быть там, где я сейчас — в студии @accesototalshow с презентацией моего нового хита Peligroso. Это необыкновенный опыт. Спасибо @telemundo  и Jasminat51 за незабываемое интервью! Спасибо вам за все добрые слова. Я очень счастлива, что вам нравится моя песня. Оставайтесь с нами!», - написала счастливая Настя.

     Настя не случайно выбрала именно этот телеканал для продвижения «Peligroso». Отметим, что Telemundo — вторая по величине испаноязычная телекоммуникационная компания США после своего главного конкурента в испаноязычном сегменте телезрителей — компании Univision.

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    США Украинская музыка Настя Каменских певица шоу-бизнес
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