Настя Каменских рассказала, как вести себя во время карантина
Популярная украинская певица Настя Каменских
Звезда призвала дышать свежим воздухом, заниматся спортом
Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских поделилась правилами поведения во время карантина. Меры безопасности звезда описала в своем Инстаграме. Супруга Потапа отметила, что если каждый будет проявлять осознанность и ответственность — «мы быстренько победим все вирусы».
Настя Каменских на карантине
«Итак: предпринимаем самые простые меры, чтобы обезопасить себя и других:
- Мыть руки с мылом, долго и тщательно. И чаще дезинфицировать телефон, который вы трогали на улице.
- Избегайте скопления людей. У нас сейчас есть возможность немного сбавить свой ритм жизни, больше времени проводить с близкими людьми, смотреть вместе фильмы, общаться и строить планы.
- Придерживайтесь основных советов специалистов. Если заметите симптомы недомогания - сразу же звоните семейному доктору!
- Занимайтесь профилактикой. Дышите свежим воздухом, занимайтесь спортом (желательно на воздухе или дома) и кушайте свежие фрукты и овощи
- Пейте больше воды. Вода - это жизнь!
- Берегите свое здоровье и здоровье своих близких, родителей и бабушек с дедушками», - написала звезда в Инстаграме.
Ранее сообщалось, что Каменских стала главной героиней весеннего номера журнала XXL Ukraine и снялась в эротической фотосессии.