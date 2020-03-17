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    Шоу-биз

    Настя Каменских рассказала, как вести себя во время карантина

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    Популярная украинская певица Настя Каменских - Настя Каменских рассказала, как вести себя во время карантина
    Популярная украинская певица Настя Каменских

    Звезда призвала дышать свежим воздухом, заниматся спортом

    Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских поделилась правилами поведения во время карантина. Меры безопасности звезда описала в своем Инстаграме. Супруга Потапа отметила, что если каждый будет проявлять осознанность и ответственность — «мы быстренько победим все вирусы».

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    Настя Каменских на карантине

    «Итак: предпринимаем самые простые меры, чтобы обезопасить себя и других:

    • Мыть руки с мылом, долго и тщательно. И чаще дезинфицировать телефон, который вы трогали на улице.
    • Избегайте скопления людей. У нас сейчас есть возможность немного сбавить свой ритм жизни, больше времени проводить с близкими людьми, смотреть вместе фильмы, общаться и строить планы.
    • Придерживайтесь основных советов специалистов. Если заметите симптомы недомогания - сразу же звоните семейному доктору!
    • Занимайтесь профилактикой. Дышите свежим воздухом, занимайтесь спортом (желательно на воздухе или дома) и кушайте свежие фрукты и овощи
    • Пейте больше воды. Вода - это жизнь!
    • Берегите свое здоровье и здоровье своих близких, родителей и бабушек с дедушками», - написала звезда в Инстаграме.

    Ранее сообщалось, что Каменских стала главной героиней весеннего номера журнала XXL Ukraine и снялась в эротической фотосессии.

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    Настя Каменских рассказала, как вести себя во время карантина
    Настя Каменских рассказала, как вести себя во время карантина
    Настя Каменских рассказала, как вести себя во время карантина
    Настя Каменских рассказала, как вести себя во время карантина
    Настя Каменских рассказала, как вести себя во время карантина
    Настя Каменских рассказала, как вести себя во время карантина
    Настя Каменских рассказала, как вести себя во время карантина

     Читайте также: Зеленский посоветовал украинцам на карантине бороться с демографическим кризисом

     

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