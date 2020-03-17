Настя Каменских рассказала, как вести себя во время карантина



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Популярная украинская певица Настя Каменских

Звезда призвала дышать свежим воздухом, заниматся спортом

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских поделилась правилами поведения во время карантина. Меры безопасности звезда описала в своем Инстаграме. Супруга Потапа отметила, что если каждый будет проявлять осознанность и ответственность — «мы быстренько победим все вирусы».

Настя Каменских на карантине

«Итак: предпринимаем самые простые меры, чтобы обезопасить себя и других:

Мыть руки с мылом, долго и тщательно. И чаще дезинфицировать телефон, который вы трогали на улице.

Избегайте скопления людей. У нас сейчас есть возможность немного сбавить свой ритм жизни, больше времени проводить с близкими людьми, смотреть вместе фильмы, общаться и строить планы.

Придерживайтесь основных советов специалистов. Если заметите симптомы недомогания - сразу же звоните семейному доктору!

Занимайтесь профилактикой. Дышите свежим воздухом, занимайтесь спортом (желательно на воздухе или дома) и кушайте свежие фрукты и овощи

Пейте больше воды. Вода - это жизнь!

Берегите свое здоровье и здоровье своих близких, родителей и бабушек с дедушками», - написала звезда в Инстаграме.

Ранее сообщалось, что Каменских стала главной героиней весеннего номера журнала XXL Ukraine и снялась в эротической фотосессии.

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