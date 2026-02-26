Головна Скотч Шоу-біз
Дружина письменника Мухарського пояснила, чому не хоче мати дітей та розпалила соцмережі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Єлизавета Бєльська зізналася, що ніколи не хотіла дітей
фото: facebook/elizabeth.bielska

Єлизавета Бєльська отримала тисячі коментарів з підтримкою та водночас ненавистю

Заява дружини письменника Антіна Мухарського, видавчині Єлизавети Бєльської про те, що вона не хоче дітей, стала темою обговорення в мережі. Мистецтвознавиця розповіла, як її підписники, зокрема жінки відреагували на її позицію. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Єлизавети Бєльської.

За словами Єлизавети Бєльської, вона стала мільйонеркою через те, що її допис переглянув мільйон людей, де вона заявила про свою позицію чайлдфрі. У відповідь на своє зізнання видавчиня отримала не лише вдячність та підтримку від інших, але й слова ненависті. «Я читаю ці прокляття і благословення в коментарях і розумію: кожен просто вихлюпує на мене свій внутрішній світ. Ми завжди віддаємо навколишнім свій надлишок. Хтось - щирі обійми, а хтось – отруту, яка забродила від неможливості жити так, як хочеться», – написала Єлизавета Бєльська.

Водночас видавчиня зауважила, що жодна читачка не лишилася байдужою до її відвертості. За її словами, багатьом жінкам відгукнулися її слова і вони подумали про себе та власний життєвий шлях у питанні народження дітей.

Видавчиня Єлизавета Бєльська одружена з письменником Антіном Мухарським
фото: facebook/elizabeth.bielska
фото: facebook/elizabeth.bielska

Єлизавета Бєльська вважає, що у суспільстві варто більше говорити на відверті теми, які зазвичай замовчують. «Мільйон переглядів підтвердили те, що я відчувала давно: ми, жінки, страшенно зголодніли за щирістю і справжніми думками. Не за тими правильними фразами, які прийнято казати в пристойному товаристві, а за живою, подекуди незручною правдою», – зазначила Бєльська.

Напередодні видавчиня опублікувала допис, де пояснила, чому вона не хоче дітей. За словами Єлизавети Бєльської, вона їх ніколи не хотіла. Бєльська, перелічила список причин у своєму дописі, чому вона не хоче мати дітей. Для неї мати дитину, це дорого, голосно, це біль пологів та безсонні ночі, це неможливість усамітнитися, втрата професійної ідентичності та ще низка причин, які застерігають її від батьківства.

38-річна видавчиня хоче присвятити своє життя собі, чоловіку, подружньому життю, кар'єрі та подорожам. «Я ніколи не уявляла себе вагітною. Ніколи не хотіла дітей. Вони не викликають у мене особливого тепла чи трепету. На відміну від котів, до яких я прихильна, а вони - до мене. Коли бачу дитину, яке несе в руках білу плюшеву гуску з жовтим дзьобом, вона мене вабить. Я заглядаюся на неї. На гуску - не дитину, бо теж хочу таку. Діти – це дорого. Я не готова жити заради того, щоб прогодувати дітей і економити на собі й власних бажаннях», – написала Єлизавета Бєльська.

До слова, у письменника Антіна Мухарського, чоловіка Єлизавети Бєльської вже є п'ятеро дітей. Від першої дружини письменник має двох доньок Софію та Іванну. У шлюбі з акторкою та телеведучою Сніжаною Єгоровою у Мухарського народилося троє дітей: донька Орися та двоє синів Андрій та Іван. У 2017 році Антін Мухарський одружився з Єлизаветою Бєльською.

Як на позицію Єлизавети Бєльської відреагували користувачі

У коментарях українці розділилися на два табори. Дехто підтримав видавчиню та був згодний з її позицією чайлдфрі, особливо батьки, які вже мають дітей і більше не готові на поповнення. Однак були й ті, хто стверджував, що родині митців необхідно завести дітей.

  • «Як батько 5 дітей з усім погоджуюсь!!! Кохана, дякую за розуміння», – написав Антін Мухарський,
  • «Шкода, що ви саме так думаєте, бо там наче правильно, але не зовсім, на жаль…»,
  • «Краще б не читав таке. Після 50 зрозумієте»,
  • «Що кому, як то кажуть Бог дає, але на старості добре коли є діти прийдуть, допоможуть»,
  • «У кожного свій вибір. Я, особисто, прожила заново своє життя з сином до його 15. Далі, його шлях. Ні про що не шкодую.У кожного своє бачення щастя! Якби це було на користь Жінки!»,
  • «Жінка має бути щасливою. А що для неї щастя – вона обирає сама! Я підтримую Вас, пані Ліза, ви щирі самі з собою»,
  • «Жаль мені Вас, пані. Ви свідомо обмежуєте себе, тільки навіть не уявляєте, наскільки. Через кількадесят років відчуєте, та буде пізно. Діти - це щастя не тільки тоді, коли вони вже дорослі, а насамперед коли маленькі...».

Нагадаємо, дружина Антіна Мухарського Єлизавета Бєльська розповіла, що її дуже здивували крани для води у Великій Британії: один для гарячої, другий для холодної води. Вода подається з різних резервуарів, під різним тиском, тому незручно мити руки та прати білизну.

