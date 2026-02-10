Головна Скотч Шоу-біз
Розлучення Тараса та Олени Тополі: стала відома причина розриву зіркової пари

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Позивачем у справі про розлучення подружжя став Тарас Тополя
Експодружжя не з’явилося на засіданні суду

У мережі з’явилася інформація про причини розлучення зіркового подружжя співаків Олени та Тараси Толі. Про це стало відомо з рішення суду, опублікованому у Єдиному державному реєстрі, повідомляє «Главком».

Експодружжя не розголошувало причину свого розлучення та побажало залишити це поза коментарями. Однак з рішення суду про розірвання шлюбу стало відомо, що однією з причин було погіршення стосунків між чоловіком та дружиною.

«Протягом останнього року сімейне життя між позивачем та відповідачкою погіршилось, що в кінцевому результаті призвело до фактичного припинення сімейних відносин. Кожен з подружжя має різні погляди на життя та сім'ю, мають окремий бюджет», – йдеться у рішенні суду.

15 грудня 2025 року суд Подільського районного суду Києва прийняв заяву пари та почав розгляд справи. У рішенні суду зазначається, що ні Тарас Тополя, ні його дружина Олена Тополя не з’явилися на судовому засіданні. 

Суд визнав, що подружжя має різні інтереси, у шлюбі було відсутнє взаєморозуміння. «Наразі сторони не ведуть спільного господарства, відсутні спільні інтереси та взаєморозуміння. Подальше спільне як подружжя та збереження шлюбу є неможливим та суперечить інтересам сторін», – йдеться у рішенні.

Також відомо, що позивачем у справі про розірвання шлюбу виявився Тарас Тополя. Справу було зареєстровано 3 грудня у Подільському районному суді Києва. Склад суддів вже призначено, але дата засідання поки невідома.

У грудні 2025 року подружжя українських співаків Олена та Тарас Тополі оголосили про розлучення після майже 13 років шлюбу. Співачка зауважила, що їхнє рішення із чоловіком щодо розлучення було зваженим. Тож вони вдячні один одному за роки разом та шлях, який вони пройшли разом за всі роки шлюбу. Пара разом виховують двох синів Марка та Романа й дочку Марію.

