Народна артистка Ада Роговцева повідомила про проблеми зі здоров’ям

Акторка виклала допис у річницю дня народження покійного сина та розповіла про свій стан

Народна артистка України 88-річна акторка Ада Роговцева повідомила про стан свого здоров’я. Через хворобу їй довелося перенести вистави. Про це акторка розповіла у своєму блозі у Facebook, пише «Главком».

Ада Роговцева зазначила, що весь початок 2026 року вона хворіла. «Довга важка темна зима. Весь січень і лютий я прохворіла. Спочатку один вірус. Наче вискочила, зіграла три вистави. І знов злягла з високою температурою. Дуже прикро, бо в пʼятьох містах переносили вистави. Одужую потроху», – розповіла акторка.

Народна артистка написала, що 11 лютого для неї завжди починалася весна, адже в цей день народився її молодший син Костянтин Степанков. Син акторки помер 1 липня 2012 року у віці 50 років через онкологію. Свій допис акторка доповнила світлиною, де вона в молоді роки тримає на руках маленького сина Костянтина.

Ада Роговцева поділилася спогадами про покійного сина та вшанувала його пам’ять фото: Facebook/Ада Роговцева

Ада Роговцева поділилася спогадами про покійного сина та вшанувала його пам’ять. «Чотирнадцять років я не вітаю мого Костика, а поминаю. Чотирнадцять років живу без нього, - та все ж і з ним щомиті. Любов не минає. Любов не йде з серця, а наче глибше й глибше проростає в саме єство. Люблю тебе, сину. Зустрічаю в твій день свою чергову весну без тебе. Згадайте сьогодні Костю, хто памʼятає. Його жарт. Чи вірш. Чи спів. Згадайте разом зі мною», – написала народна артистка.

Син акторки помер у віці 50 років через онкологію фото: Іnstagram.com/ada_rogovtseva

Нагадаємо, що у липні 2025 року Ада Роговцева відствяткувала 88-річчя. «Главком» зібрав ролі, якими найбільше запам’яталась народна артистка України. Творча кар’єра Роговцевої охоплює понад шість десятиліть: вона зіграла понад 150 ролей у театрі, кіно та серіалах.

Раніше «Главком» писав про те, як відома українська акторка, Ада Роговцева поділилася, що протягом багатьох років активно працювала в Росії, але це ніколи не викликало негативних реакцій з боку українців. У контексті своїх роздумів, акторка наголосила, що ніколи не змогла б зрадити Україну.