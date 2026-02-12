Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Народна артистка Ада Роговцева повідомила про проблеми зі здоров’ям

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Ада Роговцева повідомила про покращення свого стану після тривалої хвороби
фото: Facebook/Ада Роговцева

Акторка виклала допис у річницю дня народження покійного сина та розповіла про свій стан

Народна артистка України 88-річна акторка Ада Роговцева повідомила про стан свого здоров’я. Через хворобу їй довелося перенести вистави. Про це акторка розповіла у своєму блозі у Facebook, пише «Главком».

Ада Роговцева зазначила, що весь початок 2026 року вона хворіла. «Довга важка темна зима. Весь січень і лютий я прохворіла. Спочатку один вірус. Наче вискочила, зіграла три вистави. І знов злягла з високою температурою. Дуже прикро, бо в пʼятьох містах переносили вистави. Одужую потроху», – розповіла акторка.

Народна артистка написала, що 11 лютого для неї завжди починалася весна, адже в цей день народився її молодший син Костянтин Степанков. Син акторки помер 1 липня 2012 року у віці 50 років через онкологію. Свій допис акторка доповнила світлиною, де вона в молоді роки тримає на руках маленького сина Костянтина.

Ада Роговцева поділилася спогадами про покійного сина та вшанувала його пам’ять
Ада Роговцева поділилася спогадами про покійного сина та вшанувала його пам’ять
фото: Facebook/Ада Роговцева

Ада Роговцева поділилася спогадами про покійного сина та вшанувала його пам’ять. «Чотирнадцять років я не вітаю мого Костика, а поминаю. Чотирнадцять років живу без нього, - та все ж і з ним щомиті. Любов не минає. Любов не йде з серця, а наче глибше й глибше проростає в саме єство. Люблю тебе, сину. Зустрічаю в твій день свою чергову весну без тебе. Згадайте сьогодні Костю, хто памʼятає. Його жарт. Чи вірш. Чи спів. Згадайте разом зі мною», – написала народна артистка.

Син акторки помер у віці 50 років через онкологію
Син акторки помер у віці 50 років через онкологію
фото: Іnstagram.com/ada_rogovtseva

Нагадаємо, що у липні 2025 року Ада Роговцева відствяткувала 88-річчя. «Главком» зібрав ролі, якими найбільше запам’яталась народна артистка України. Творча кар’єра Роговцевої охоплює понад шість десятиліть: вона зіграла понад 150 ролей у театрі, кіно та серіалах.

Раніше «Главком» писав про те, як відома українська акторка, Ада Роговцева поділилася, що протягом багатьох років активно працювала в Росії, але це ніколи не викликало негативних реакцій з боку українців. У контексті своїх роздумів, акторка наголосила, що ніколи не змогла б зрадити Україну.

Читайте також:

Теги: акторка Ада Роговцева народний артист

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Син акторки Римми Зюбіної Даниїл Мойсеєв поповнив лави ЗСУ
Син української акторки добровільно долучився до лав ЗСУ після двох відмов
12 сiчня, 19:12
Новим концертним директором Наталі Бучинської став Сергій Букшин
Співачка Бучинська показала чоловіка, якому довірила свій бізнес (фото)
13 сiчня, 16:36
Крістен Стюарт розкритикувала тарифи Дональда Трампа щодо фільмів, які були зняті за межами США
Зірка фільму «Сутінки» заговорила про переїзд із США через політику Трампа
26 сiчня, 18:21
Тетяна Лазарева ствердужє, що вона постійно думає про людей в Україні, які замерзають без опалення
«Люди замерзають». Російська акторка висловилася про енергетичний колапс в Україні
27 сiчня, 19:06
Зюбіна поставила гострі запитання міському голові столиці Віталію Кличку та депутатам Київради через відсутність альтернативного соціального транспорту
«Дешевше літаком». Відома актриса дорікнула Кличку шаленими цінами на таксі
28 сiчня, 09:32
Останні місяці життя артистка боролася з важкою формою раку
Померла народна артистка України Тамара Плашенко
28 сiчня, 16:16
Кетрін О'Гара народилася в Торонто в 1954 році
Померла зірка фільму «Один вдома»
30 сiчня, 20:41
Елізабет Келлі завершила кар'єру в 2007 році
Зірка серіалу «Суто англійські вбивства» померла у віці 104 років
5 лютого, 07:47
Іво Бобул та Лілія Сандулеса прожили в шлюбі 10 років
Лілія Сандулеса після скандального інтерв’ю Іво Бобула озвучила все, що накипіло
7 лютого, 16:20

Здоров'я

Народна артистка Ада Роговцева повідомила про проблеми зі здоров’ям
Народна артистка Ада Роговцева повідомила про проблеми зі здоров’ям
Названо напої, які знижують ризик розвитку деменції
Названо напої, які знижують ризик розвитку деменції
Відома акторка Дар'я Малахова розповіла про хворобу сина та звернулася до батьків
Відома акторка Дар'я Малахова розповіла про хворобу сина та звернулася до батьків
CNN: Файли Епштейна показують, що фінансист намагався досягти безсмертя
CNN: Файли Епштейна показують, що фінансист намагався досягти безсмертя
Як знизити холестерин за два дні за допомогою простого і доступного продукту – дослідження
Як знизити холестерин за два дні за допомогою простого і доступного продукту – дослідження
Унікальний випадок: жінка зачала дитину, будучи вже вагітною
Унікальний випадок: жінка зачала дитину, будучи вже вагітною

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua