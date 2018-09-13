Наталья Холоденко пообещала спеть любимую песню своего отца под аккомпанемент оркестра



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Наталья Холоденко

В эфире шоу «Цієї миті рік потому» украинцы заявляют о самых необычных желаниях

В третьем выпуске необычного проекта достигать своих целей будут 6 участников, среди которых – известный психолог Наталья Холоденко. Она пообещает ведущей научиться петь оперу и через год выступить на сцене проекта вместе с оркестром! Что подтолкнуло звезду к такому смелому желанию, а также, с какими обещаниями придут остальные участники – узнайте в материале!

Успешный психолог Наталья Холоденко с детства мечтала научиться классическому пению. Это желание Наталье привил ее отец. Впрочем, она так и не решилась побороть свой страх сфальшивить и опозориться на глазах у всех. И только сейчас, после смерти отца, женщина попытается воплотить в жизнь его и свою мечту – спеть оперу вместе с оркестром!

«Есть особенная песня в моей жизни... Это была любимая песня моего папы», - со слезами на глазах признается Наталья Холоденко.

Сможет ли Наталья Холоденко побороть комплексы и выйти на сцену с профессиональными музыкантами, телезрители узнают уже совсем скоро - в эту пятницу. Ну а если вспомнить участие Натальи в шоу «Танцы со звездами», то все сомнения исчезают в миг!