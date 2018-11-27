Наталья Холоденко рассказала о новом телепроекте Александра Скичко



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Наталья Холоденко

В украинском телеэфире появится новое развлекательное шоу- «Без паніки»

Как стало известно Scotсh, продюсером нового шоу стал экс-ведущий «Евровидения» Александр Скичко. Кроме этого, Александр в компании Натальи Холоденко и юмористов Сергея Середы и Вадима Новицкого, выступит в роли ведущего проекта.

По словам Александра, в эфире программы будут обсуждаться в легкой и ироничной форме самые актуальные и резонансные новости Украины и мира, а также нашумевшие посты в соцсетях.

Свое мнение о проекте высказала и психолог Наталья Холоденко.

«Я не профессиональный комик и работаю в команде с мужчинами, которые имеют большой опыт, поэтому этот проект для меня очень сложный. Мне трудно чувствовать ситуацию, честно шутить, но я настроена весьма оптимистично, поскольку считаю, что в Украине такого шоу не хватало. «Без паніки» обладает целебной силой», – отметила она.

В то же время Наталья Холоденко добавила, что мечтала попробовать себя в таком проекте: «Я всегда говорила на своих семинарах, что во мне погибает актер разговорного жанра. Теперь он не погибает, а процветает».