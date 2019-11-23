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    Шоу-биз

    У Ким Кардашьян нашли шесть пальцев на ногах (фото)

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    <p>Ким Кардашьян затроллили в сети</p> <div></div> - У Ким Кардашьян нашли шесть пальцев на ногах (фото)

    Ким Кардашьян затроллили в сети

    Наряды реалити-дивы всегда становятся поводом для обсуждений

    В понедельник Ким Кардашьян посетила церемонию American Influencer Awards. Для мероприятия реалити-звезда выбрала красное шелковое платье с цветочным принтом, которое подчеркивало ее фигуру. Дополнили образ сандалии на каблуке с открытым носом, и именно обувь Ким подарила комментаторам в социальных сетях повод для насмешек. Модель обуви на ногах Кардашьян выглядела так, будто у нее появился шестой палец.

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    Пользователи Twitter активно начали обсуждать этот фэшн-провал. «Подожди. У тебя действительно 6 пальцев на ноге?», «У тебя 6 пальцев на ноге, видимо, ты вообще не человек», «На каждой фотографии Ким Кардашьян я теперь ищу шестой палец на ноге», «Почему я вижу 6 пальцев?» - шутили и удивлялись они.

     

    знаменитости модель Кардашьян
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