У Ким Кардашьян нашли шесть пальцев на ногах (фото)



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Ким Кардашьян затроллили в сети

Наряды реалити-дивы всегда становятся поводом для обсуждений

В понедельник Ким Кардашьян посетила церемонию American Influencer Awards. Для мероприятия реалити-звезда выбрала красное шелковое платье с цветочным принтом, которое подчеркивало ее фигуру. Дополнили образ сандалии на каблуке с открытым носом, и именно обувь Ким подарила комментаторам в социальных сетях повод для насмешек. Модель обуви на ногах Кардашьян выглядела так, будто у нее появился шестой палец.

Пользователи Twitter активно начали обсуждать этот фэшн-провал. «Подожди. У тебя действительно 6 пальцев на ноге?», «У тебя 6 пальцев на ноге, видимо, ты вообще не человек», «На каждой фотографии Ким Кардашьян я теперь ищу шестой палец на ноге», «Почему я вижу 6 пальцев?» - шутили и удивлялись они.