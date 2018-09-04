Названы топ-10 самых популярных телесериалов лета 2018



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Главные герои медицинской драмы «Реанимация»

Пока дети и родители прощались с летом на школьных линейках 1 сентября, эксперты отмечали завершение летнего телесезона подсчетом количества зрителей

И на основе этих показателей назвали топ -0 самых популярных телесериалов лета 2018.

Больше всего зрителей у экранов собирала каждая серия медицинской драмы «Реанимация» (Code Black), которую канал CBS, несмотря на это, ко всеобщему удивлению не продлил на 3 сезон. А на последнем месте списка 10 самых-самых оказался новый сериал «Грезы» (Reverie) с Сарой Шахи в главной роли – фантастический триллер с необычным сеттингом:

Ну а полностью рейтинг самых популярных сериалов выглядит так: