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    Шоу-биз

    Названы топ-10 самых популярных телесериалов лета 2018

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    Главные герои&nbsp;медицинской драмы &laquo;Реанимация&raquo; - Названы топ-10 самых популярных телесериалов лета 2018
    Главные герои медицинской драмы «Реанимация»

    Пока дети и родители прощались с летом на школьных линейках 1 сентября, эксперты отмечали завершение летнего телесезона подсчетом количества зрителей

    И на основе этих  показателей назвали топ -0 самых популярных телесериалов лета 2018.

    Больше всего зрителей у экранов собирала каждая серия медицинской драмы «Реанимация» (Code Black), которую канал CBS, несмотря на это, ко всеобщему удивлению не продлил на 3 сезон. А на последнем месте списка 10 самых-самых оказался новый сериал «Грезы» (Reverie) с Сарой Шахи в главной роли – фантастический триллер с необычным сеттингом:

    Ну а полностью рейтинг самых популярных сериалов выглядит так: 

    1. Реанимация / Code Black (8.79 млн зрителей в среднем на эпизод)
    2. Элементарно / Elementary (6.51)
    3. Оттенки синего / Shades of Blue (5.34)
    4. Йеллоустон / Yellowstone (5.06)
    5. Дубль Два / Take Two (4.22)
    6. Бойтесь ходячих мертвецов / Fear the Walking Dead (4.00)
    7. База Куантико / Quantico (3.67)
    8. Лучше звоните Солу / Better Call Saul (3.47)
    9. Марлон / Marlon (3.44)
    10. Грезы / Reverie (3.11)
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