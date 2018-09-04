Названы топ-10 самых популярных телесериалов лета 2018
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Розсилка
Главные герои медицинской драмы «Реанимация»
Пока дети и родители прощались с летом на школьных линейках 1 сентября, эксперты отмечали завершение летнего телесезона подсчетом количества зрителей
И на основе этих показателей назвали топ -0 самых популярных телесериалов лета 2018.
Больше всего зрителей у экранов собирала каждая серия медицинской драмы «Реанимация» (Code Black), которую канал CBS, несмотря на это, ко всеобщему удивлению не продлил на 3 сезон. А на последнем месте списка 10 самых-самых оказался новый сериал «Грезы» (Reverie) с Сарой Шахи в главной роли – фантастический триллер с необычным сеттингом:
Ну а полностью рейтинг самых популярных сериалов выглядит так:
- Реанимация / Code Black (8.79 млн зрителей в среднем на эпизод)
- Элементарно / Elementary (6.51)
- Оттенки синего / Shades of Blue (5.34)
- Йеллоустон / Yellowstone (5.06)
- Дубль Два / Take Two (4.22)
- Бойтесь ходячих мертвецов / Fear the Walking Dead (4.00)
- База Куантико / Quantico (3.67)
- Лучше звоните Солу / Better Call Saul (3.47)
- Марлон / Marlon (3.44)
- Грезы / Reverie (3.11)