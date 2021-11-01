«Танцы со звездами». Участник с Covid-19 нашел оригинальный способ, чтобы не вылететь из шоу

Певец и хореограф показали «танец-дистанционку»

В девятом эфире шоу «Танцы со звездами» певец Дмитрий Каднай во второй раз не смог выйти на паркет шоу, сообщает «ТСН».

Звезда уже использовал свое право на иммунитет на прошлой неделе, поэтому сегодня он должен был или станцевать, или покинуть шоу. Чтобы не вылететь из проекта, артист и его партнерша Алина Ли нашли выход и впервые в истории «Танцев» исполнили так называемый «танец-дистанционку». Алина показала фристайл на паркете, а Дмитрий – из самоизоляции. Врачи разрешили Дмитрию физические нагрузки, так что рано утром он приехал в зал и записал свое выступление на видео.

«Я чувствую себя лучше, только остался кашель и очень сильная слабость. Хорошо, что нет температуры. Врачи говорят, конечно, что не надо нагружать организм, однако я тренируюсь», – прокомментировал свое состояние Каднай.

Со своей стороны, судья Влад Яма поделился, что даже не почувствовал, что Дмитрия сегодня не было в зале, так органично пара станцевала.

«Я не заметил ни одного экрана, для меня это была полноценная пара и постановка. Ярко, легко, непринужденно. Дима танцевал, как настоящий солист, просто как победитель», – заявил главный судья шоу.

Ранее «Скотч» сообщал, кто вылетел из девятого выпуска «Танцев со звездами».

Вчера состоялся девятый эфир шоу «Танцы со звездами». Все участники шоу выступали под любимые хиты группы Океан Ельзи. Вечер был посвящен 27-летию деятельности коллектива.

В зону риска попали три пары: Melovin и Лиза Русина, Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.