Стало известно, кто займется свадебным макияжем Меган Маркл



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Маркл

Будущая супруга принца Гарри отказалась от услуг звездных визажистов

Меган Маркл, следуя примеру Кейт Миддлтон, решила обойтись без звездных визажистов во время подготовки к свадьбе.

Макияж для торжества она сделает себе с помощью друзей, чьи имена пока не разглашают. Это будут не профессиональные мейкап-артисты, а близкие люди Маркл, которые смогут оказать ей поддержку в самый ответственный момент, пишет Buro24/7.

Несмотря на то, что макияж для будущей герцогини мечтают создать многие селебрити-визажисты (это был бы действительно крутой кейс в портфолио), Меган Маркл решила, что справится сама и заодно сэкономит деньги из королевской казны. Невеста уже не единожды доказала, что мастерски справляется с мейкапом любой сложности. Собственная свадьба не станет исключением.

Стоит отметить, что многие фанаты королевской семьи выдвинули предположение, что после того, как отец Маркл решил заработать денег на свадьбе дочки, Меган решила максимально отстранить чужих людей от королевского двора и подготовки к торжеству.

Как сообщал ранее Scotch, Томас Маркл специально попросил фотографа сделать якобы случайные кадры, на которых он сидит за компьютером в интернет-кафе и рассматривает снимки Гарри и Меган, листает книгу с достопримечательностями Англии и снимает мерки для свадебного костюма.

За эти снимки фотограф получил сто тысяч фунтов стерлингов. Половина этой суммы досталась отцу Меган.