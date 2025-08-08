Віктор Павлік та його ексдружила щемливо вшанували пам'ять покійного сина

Жінка написала емоційний пост та виклала фотографію могили сина

У п'яту річницю смерті свого сина Павла співак Віктор Павлік на своїй сторінці в Instagram опублікував щемливий допис. Він признався, що з дня смерті пройшло п'ять років, однак біль не минає, повідомляє «Главком».

«Сьогодні минає 5 років, як не стало мого сина Павла. Йому було лише 21… Біль не минає. Люблю. Пам’ятаю. Сумую щодня», – додав він.

Співак також поділився архівними відео та фото із зображенням сина. На них можна побачити Павла Павліка в різні періоди його життя.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Віктор Павлік (@viktorpavlik)

Емоційне звернення на своїй сторінці в Facebook опублікувала й колишня дружина співака Віктора Павліка Лора Созаєва. Вона також додала фотографію з кладовища, де похований її син.

Ексдружина Павліка в день смерті сина написала емоцційний пост фото: Facebool Созаевої

«Ніхто насправді не помер, поки не зникнуть викликані ними у світі хвилі». Сьогодні, в річницю смерті мого сина, я відчуваю ці хвилі, вібрації, які залишив Паша. Сподіваюсь, це відчують і ті, хто його знав… та просто згадає….», – написала вона.

Хто такий Павло Павлік

Син Віктора Павліка та Лори Созаєвої. Він народився у 1999 році. Навчався на гітарному факультеті Київської муніципальної академії музики ім. Глієра. Був талановитим музикантом, захоплювався рок-музикою, грав у гурті.

У 2018 році Павлові діагностували саркому — рідкісну форму онкології. Протягом двох років він боровся з хворобою: проходив курси хіміотерапії, кілька операцій, брав участь у благодійних ініціативах та ділився своєю історією в соцмережах. Помер 7 серпня 2020 року, не доживши кілька тижнів до свого 22-го дня народження.

Що відомо про Лору Созаєву

Це колишня дружина Віктора Павліка, з яким прожила у шлюбі понад 20 років. Офіційно розлучились вони у 2016 році. Після розлучення вона підтримувала сина та відкрито говорила про його хворобу.

Як реагував Віктор Павлік на хворобу сина

Після публічного оголошення про хворобу сина у 2019 році, Віктор Павлік також почав говорити про боротьбу Павла, хоча не настільки активно. Артист зізнавався, що важко переживає діагноз сина. У день смерті він написав короткий пост в соцмережах, а згодом певний час утримувався від коментарів.

Нагадаємо, в день народження Павла співак Віктор Павлік звернувся до покійного сина. Зокрема, у пості співак показав фото покійного сина – від раннього дитинства до дорослого віку.