Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Віктор Павлік та його ексдружила щемливо вшанували пам'ять покійного сина

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Лора Созаева емоційно згадала свого сина в річницю його смерті
фото: Instagram Лора Созаева

Жінка написала емоційний пост та виклала фотографію могили сина

У п'яту річницю смерті свого сина Павла співак Віктор Павлік на своїй сторінці в Instagram опублікував щемливий допис. Він признався, що з дня смерті пройшло п'ять років, однак біль не минає, повідомляє «Главком»

«Сьогодні минає 5 років, як не стало мого сина Павла. Йому було лише 21… Біль не минає. Люблю. Пам’ятаю. Сумую щодня», – додав він. 

Співак також поділився архівними відео та фото із зображенням сина. На них можна побачити Павла Павліка в різні періоди його життя. 

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Віктор Павлік (@viktorpavlik)

Емоційне звернення на своїй сторінці в Facebook опублікувала й колишня дружина співака Віктора Павліка Лора Созаєва. Вона також додала фотографію з кладовища, де похований її син. 

Ексдружина Павліка в день смерті сина написала емоцційний пост
Ексдружина Павліка в день смерті сина написала емоцційний пост
фото: Facebool Созаевої

«Ніхто насправді не помер, поки не зникнуть викликані ними у світі хвилі». Сьогодні, в річницю смерті мого сина, я відчуваю ці хвилі, вібрації, які залишив Паша. Сподіваюсь, це відчують і ті, хто його знав… та просто згадає….», – написала вона.

Хто такий Павло Павлік

Син Віктора Павліка та Лори Созаєвої. Він народився у 1999 році. Навчався на гітарному факультеті Київської муніципальної академії музики ім. Глієра. Був талановитим музикантом, захоплювався рок-музикою, грав у гурті.

У 2018 році Павлові діагностували саркому — рідкісну форму онкології. Протягом двох років він боровся з хворобою: проходив курси хіміотерапії, кілька операцій, брав участь у благодійних ініціативах та ділився своєю історією в соцмережах. Помер 7 серпня 2020 року, не доживши кілька тижнів до свого 22-го дня народження.

Що відомо про Лору Созаєву

Це колишня дружина Віктора Павліка, з яким прожила у шлюбі понад 20 років. Офіційно розлучились вони у 2016 році. Після розлучення вона підтримувала сина та відкрито говорила про його хворобу.

Як реагував Віктор Павлік на хворобу сина

Після публічного оголошення про хворобу сина у 2019 році, Віктор Павлік також почав говорити про боротьбу Павла, хоча не настільки активно. Артист зізнавався, що важко переживає діагноз сина. У день смерті він написав короткий пост в соцмережах, а згодом певний час утримувався від коментарів.

Нагадаємо, в день народження Павла співак Віктор Павлік звернувся до покійного сина. Зокрема, у пості співак показав фото покійного сина – від раннього дитинства до дорослого віку.

Читайте також:

Теги: смерть рак Віктор Павлик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рак більше не є смертним вироком – Times
Людство на порозі революції у питанні лікування раку – Times
15 липня, 08:39
Публічні українці згадали Ігоря Поклада та його музичний внесок
Зібров, Ротару, Рибчинський відреагували на смерть композитора Ігоря Поклада
9 липня, 15:01
Медична бригада потрапила під удар БпЛА на Сумщині
Російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого на Сумщині
13 липня, 23:48
14 липня 2025 року виповнюється 30 років від дня упокоєння Святійшого патріарха Володимира (Романюка)
Кривавий вівторок. 30 років тому влада перетворила на побоїще похорон патріарха Володимира
14 липня, 16:52
Люди зібралися навколо обвуглених залишків згорілого автомобіля після смертельного нападу в Команді, провінція Ітурі на сході Конго
Бойовики «Ісламської держави» вбили десятки людей у католицькій церкві в Конго
28 липня, 05:02
Американець почав займатися боксом у в'язниці
Пішов з життя ексчемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях
28 липня, 20:40
Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів просить київську владу відновити закупівлю інноваційних ліків
Кияни з агресивним раком без допомоги. Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів звернулася до Кличка
28 липня, 11:40
Йон Ілієску декілька разів очолював країну
Помер експрезидент Румунії, який очолив країну після повалення режиму Чаушеску
5 серпня, 19:10
31-річна німкеня була дипломованим гірським та лижним гідом
«Підтримувала Україну». Гераскевич прокоментував загибель олімпійської чемпіонки Дальмайєр
30 липня, 20:47

Шоу-біз

Віктор Павлік та його ексдружила щемливо вшанували пам'ять покійного сина
Віктор Павлік та його ексдружила щемливо вшанували пам'ять покійного сина
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
Зірка «Венздей» обрала сукню для прем'єри серіалу від українського бренду
Зірка «Венздей» обрала сукню для прем'єри серіалу від українського бренду
Оновлена Софія Ротару. Співачка вперше за тривалий час оприлюднила фото
Оновлена Софія Ротару. Співачка вперше за тривалий час оприлюднила фото
«Ти така порожня маленька людинка». Хіменес-Браво жорстко висловився про Тищенка
«Ти така порожня маленька людинка». Хіменес-Браво жорстко висловився про Тищенка
Народна артистка Недєльська розказала про велике горе, яке спіткало її сім’ю
Народна артистка Недєльська розказала про велике горе, яке спіткало її сім’ю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
20K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
11K
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
2803
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua