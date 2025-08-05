Помер експрезидент Румунії, який очолив країну після повалення режиму Чаушеску

Політик помер у віці 95 років після майже двох місяців лікування

Уряд Румунії повідомив про смерть експрезидента Йона Ілієску, який очолив країну після повалення режиму Ніколає Чаушеску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

«З глибоким сумом уряд повідомляє про смерть колишнього президента Румунії Йона Ілієску. Колишній президент румунської держави помер сьогодні, 5 серпня 2025 року, в Клінічній лікарні швидкої допомоги імені професора доктора Агріппи Іонеску. Уряд Румунії висловлює співчуття родині та всім близьким!» – зазначено в повідомленні.

Тіло колишнього президента поки залишиться в лікарні. У середу або четвер його перевезуть до палацу Котрочень, найімовірніше, в зал Єдності, де охочі зможуть попрощатися з ним.

Нагадаємо, Йон Ілієску обіймав високі пости в керівних органах Румунської компартії до моменту, коли на початку 1970-х років він втратив довіру диктатора. У 1989 році він знову опинився на піку політичних подій, очоливши Фронт національного порятунку, групу, яка встановила свій контроль над країною після втечі диктатора Ніколае Чаушеску 22 грудня 1989 року. У наступні дні в Румунії було вбито 862 людини.

Йон Ілієску був обраний президентом Румунії в травні 1990 року, потім переобраний у 1992 році, а пізніше, з 2000 до 2004 року, знову став главою держави.

Раніше органи юстиції Румунії висунули колишньому президенту країни Йону Ілієску звинувачення в злочинах проти людяності. Звинувачення пов'язані з кривавими подіями під час антикомуністичного повстання в грудні 1989 року.

До слова, Ніколае Чаушеску був румунським політиком і державним діячем, який обіймав посаду генерального секретаря Румунської комуністичної партії з 1965 до 1989 року. Він також був президентом Румунії з 1974 року до свого усунення від влади під час Румунської революції.

Чаушеску відомий авторитарним стилем правління, культом особи та економічною політикою, які привели країну до значного зубожіння. Його режим був одним із найжорстокіших у Східній Європі. Виснажлива економічна програма повернення зовнішнього боргу шляхом експорту майже всього, що виробляла країна, призвела до масового дефіциту продовольства, товарів та енергії.

Після революції Чаушеску і його дружина Єлена були заарештовані, швидко засуджені військовим трибуналом і страчені 25 грудня 1989 року. Ця подія символізувала кінець комуністичної епохи в Румунії. «Главком» пригадав, як народ Румунії зумів розправилися зі своїм диктатором.