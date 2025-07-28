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Бойовики «Ісламської держави» вбили десятки людей у католицькій церкві в Конго

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Бойовики «Ісламської держави» вбили десятки людей у католицькій церкві в Конго
Люди зібралися навколо обвуглених залишків згорілого автомобіля після смертельного нападу в Команді, провінція Ітурі на сході Конго
фото: Олів'є Оканде/AP

Бойовики також атакували сусіднє село Мачонгані, де загинули щонайменше п’ятеро людей

У ніч на понеділок бойовики, пов’язані з терористичним угрупованням «Ісламська держава», здійснили кривавий напад на католицьку церкву у місті Команда на сході Демократичної Республіки Конго. Щонайменше 34 людини загинули, повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Як повідомив координатор місцевого громадянського суспільства Дьєдонне Дурантабо, атака розпочалась близько першої години ночі. Озброєні бойовики також підпалили кілька будинків і крамниць. Тіла жертв досі не прибрані з місця трагедії – волонтери готують поховання у спільній могилі на території церкви.

Паралельно бойовики атакували сусіднє село Мачонгані, де загинули щонайменше п’ятеро людей. За попередніми даними, обидва напади були скоєні бойовиками з угруповання «Об’єднані демократичні сили» (ADF), що пов’язане з «Ісламською державою». Нападники використовували вогнепальну зброю та мачете.

Армія ДР Конго підтвердила щонайменше десять загиблих у Команді, тоді як радіо «Окапі», що підтримується ООН, повідомляє про 43 загиблих із посиланням на силові структури. Нападникам вдалося втекти до прибуття військових, пройшовши понад 12 кілометрів від опорного пункту.

Схід ДР Конго роками потерпає від збройного насильства з боку ADF та інших угруповань, зокрема повстанців.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття у зв'язку з загибеллю людей у Демократичній Республіці Конго (ДРК) через атау терористичного угруповання:

«Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих у цьому жахливому нападі та солідарні з урядом і народом Демократичної Республіки Конго», – написав Сибіга.

Раніше ми писали, що у федеральній землі Баден-Вюртемберг, що на південному заході Німеччини, 27 липня сталася серйозна залізнична аварія: з рейок зійшов пасажирський поїзд, унаслідок чого загинули щонайменше троє людей, ще десятки зазнали травм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

За попередніми даними, аварія сталася з регіональним експресом компанії Deutsche Bahn, який прямував із міста Зігмарінген до Ульма. У момент трагедії в поїзді перебувало близько 100 пасажирів. Два вагони зійшли з колії, один із них перекинувся.

Теги: Ісламська держава Андрій Сибіга Демократическая республика Конго смерть тероризм

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