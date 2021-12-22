Ночной горшок «под елочку». Меладзе похвастался подарками для жены (видео)

Жена тоже не осталась в долгу и показала свои презенты

Певец Валерий Меладзе и его жена, экс-вокалистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева поделились в сети забавным видео о том, какие готовят друг другу подарки «под елочку». Альбина похвасталась детским креслом-качалкой, а Валерий решил «порадовать» супругу ночным горшком и плюшевым зайцем. Из контекста понятно, что все эти подарки предназначались для детей звездной пары.

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42-летняя Джанабаева и 56-летний Меладзе – многодетные родители. Они воспитывают троих детей – 17-летнего Константина, 7-летнего Луку и полугодовалую малышку Агату. У Валерия Меладзе есть три старшие дочери – Инга, София и Арина. Девочки родились в браке певца с первой супругой Ириной. Отношения с Альбиной начались у звезды, когда он еще жил с Ириной.