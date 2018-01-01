Новая Кардашьян: фотографии модели из Западной Африки взорвали сеть

Размеры «пятой точки» модели впечатляют

Модель plus-size Юдокси Яо стала настоящей звездой в Instargram благодаря внушительным размерам своей «пятой точки». По словам Юдокси, в отличии от звезды реалити Ким Кардашьян, ее попа настоящая. Своими необъятными формами Юдокси завоевала почти 400 тысяч фолловеров, которые следят за жизнью модели в Instagram. В свою очередь. Юдокси



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Размеры «пятой точки» модели впечатляют

Модель plus-size Юдокси Яо стала настоящей звездой в Instargram благодаря внушительным размерам своей «пятой точки». По словам Юдокси, в отличии от звезды реалити Ким Кардашьян, ее попа настоящая.

Своими необъятными формами Юдокси завоевала почти 400 тысяч фолловеров, которые следят за жизнью модели в Instagram. В свою очередь. Юдокси радует поклонников своего тела пикантными фотоснимками практически каждый лень, тем самым подогревая интерес к своей персоне.

Scotch отобрал самые яркие снимки модели с выдающимися формами и спешит поделится ними с читателями.

По материалам: Daily Mail