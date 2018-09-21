Режиссер «Сумерек» рассказала, почему Кристен Стюарт идеально подошла на роль Беллы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кристен Стюарт

Сложно поверить, но с того момента, как самые первые «Сумерки» вышли в прокат и сразу же влюбили в себя миллионы зрительниц по всему миру, прошло уже почти 10 лет

В преддверии юбилея «Сумерек» режиссер первого фильма Кэтрин Хардвик решила рассказать, как выбрала Кристен Стюарт на роль Беллы Свон – и почему с самого начала актриса была идеальной кандидаткой на эту роль.

«Мне посчастливилось увидеть изумительную игру Кристен в ранней версии фильма «В диких условиях», – вспоминает Хардвик. – Когда я увидела, как она сидит на кровати в трейлере и смотрит на Эмиля Хирша с такой тоской, с таким желанием в глазах, я сразу сказала себе: «Так, отлично, она ПОТРЯСАЮЩАЯ! Она изумительная. Она может показать, не заходя слишком далеко, как она хочет быть с этим человеком, не перестаравшись, и это ощущается так реалистично и вместе с тем так сильно… ее эмоции». Так что я немедленно сказала, что хочу с ней встретиться. Кристен тогда снималась в фильме «Парк культуры и отдыха», и я сказала продюсерам: «Мне нужно съездить в Питтсбург! Мне нужно встретиться с ней и убедиться, что мы с ней сработаемся» – что они дали мне сделать».

На роль Беллы Свон также претендовали такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Лили Коллинз, но, судя по этим воспоминаниям Кэтрин Хардвик, с самого начала в роли главной героини режиссер видела только Кристен Стюарт.

Джерело: Киноафиша