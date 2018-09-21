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    Шоу-биз

    Режиссер «Сумерек» рассказала, почему Кристен Стюарт идеально подошла на роль Беллы

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    Кристен Стюарт - Режиссер «Сумерек» рассказала, почему Кристен Стюарт идеально подошла на роль Беллы
    Кристен Стюарт

    Сложно поверить, но с того момента, как самые первые «Сумерки» вышли в прокат и сразу же влюбили в себя миллионы зрительниц по всему миру, прошло уже почти 10 лет

    В преддверии юбилея «Сумерек» режиссер первого фильма Кэтрин Хардвик решила рассказать, как выбрала Кристен Стюарт на роль Беллы Свон – и почему с самого начала актриса была идеальной кандидаткой на эту роль.

    «Мне посчастливилось увидеть изумительную игру Кристен в ранней версии фильма «В диких условиях», – вспоминает Хардвик. – Когда я увидела, как она сидит на кровати в трейлере и смотрит на Эмиля Хирша с такой тоской, с таким желанием в глазах, я сразу сказала себе: «Так, отлично, она ПОТРЯСАЮЩАЯ! Она изумительная. Она может показать, не заходя слишком далеко, как она хочет быть с этим человеком, не перестаравшись, и это ощущается так реалистично и вместе с тем так сильно… ее эмоции». Так что я немедленно сказала, что хочу с ней встретиться. Кристен тогда снималась в фильме «Парк культуры и отдыха», и я сказала продюсерам: «Мне нужно съездить в Питтсбург! Мне нужно встретиться с ней и убедиться, что мы с ней сработаемся» – что они дали мне сделать».

    На роль Беллы Свон также претендовали такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Лили Коллинз, но, судя по этим воспоминаниям Кэтрин Хардвик, с самого начала в роли главной героини режиссер видела только Кристен Стюарт. 

    Джерело: Киноафиша

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