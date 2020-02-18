«Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория растрогала фанатов милым кадром с сыном



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Ева Лонгория чуть больше года назад подарила сына Сантьяго Энрике своему супругу, мексиканскому бизнесмену Хосе Антонио Бастону Фото: instagram.com/evalongoria/

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44-летняя актриса Ева Лонгория показала поклонникам умилительные кадры, сделанные во время прогулки с малышом. «Счастливое воскресенье», - подписала снимки Лонгория.

Ева рассказала о вкусовых пристрастиях сына. Мальчик с самого детства любит есть овощи и фрукты. «Он одержим вкусом тыквы», - отметила звездная мама.

Поклонники восхитились маленьким Сантьяго Энрике. Они заявили, что малыш уже становится похож на маму. «В нем уже просматриваются ваши черты, глазки мамины», «Подрастает Евина копия», «Сынишка просто загляденье», - написали фанаты.

Нежные кадры малыша умилили и звездных коллег Лонгории. «Идеальный», - отметила актриса Диана-Мария Рива. «Не могу дождаться встречи с ним», - заявил известный индийский диктор и друг семьи Джей Шетти. «О, Боже, сладкий», - написала под фото американский модельер, Мелисса Одабаш.