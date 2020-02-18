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    Шоу-биз

    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория растрогала фанатов милым кадром с сыном

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    <p>Ева Лонгория чуть больше года назад подарила сына Сантьяго Энрике своему супругу, мексиканскому бизнесмену Хосе Антонио Бастону</p> <div></div> - «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория растрогала фанатов милым кадром с сыном

    Ева Лонгория чуть больше года назад подарила сына Сантьяго Энрике своему супругу, мексиканскому бизнесмену Хосе Антонио Бастону

    Фото: instagram.com/evalongoria/

    Звездные родители все свободное время посвящают любимому наследнику

    44-летняя актриса Ева Лонгория показала поклонникам умилительные кадры, сделанные во время прогулки с малышом. «Счастливое воскресенье», - подписала снимки Лонгория.

    Ева рассказала о вкусовых пристрастиях сына. Мальчик с самого детства любит есть овощи и фрукты. «Он одержим вкусом тыквы», - отметила звездная мама.

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    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория растрогала фанатов милым кадром с сыном
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория растрогала фанатов милым кадром с сыном
    Фото: instagram.com/evalongoria/

    Поклонники восхитились маленьким Сантьяго Энрике. Они заявили, что малыш уже становится похож на маму. «В нем уже просматриваются ваши черты, глазки мамины», «Подрастает Евина копия», «Сынишка просто загляденье», - написали фанаты.

    Нежные кадры малыша умилили и звездных коллег Лонгории. «Идеальный», - отметила актриса Диана-Мария Рива. «Не могу дождаться встречи с ним», - заявил известный индийский диктор и друг семьи Джей Шетти. «О, Боже, сладкий», - написала под фото американский модельер, Мелисса Одабаш.

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