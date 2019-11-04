  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Обнаженная супермодель-бисексуалка Кара Делевинь страстно целовалась с парнем в Париже (видео)

    • Розсилка
    Обнаженная супермодель-бисексуалка Кара Делевинь страстно целовалась с парнем в Париже (видео)

    Модель и креативный директор модного дома Balmain перевоплотились во влюбленную пару

    27-летняя супермодель Кара Делевинь и 34-летний Оливье Рустен снялись в рекламной кампании. Молодые люди встретились в Париже и вместе провели ночь. Они катались на мотоцикле, гуляли и страстно целовались.

    Делевинь и Рустен играли в популярную игру «Правда или действие». В финале ролика они отправились в бутик бренда, оставшись совершенно обнаженными.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от OLIVIER R. (@olivier_rousteing)

    Модель и французский модельер показали свои соблазнительные фигуры, прикрывшись только бумажным пакетом Balmain. Они давно дружат, поэтому не стеснялись таких откровенных съемок.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Обнаженная супермодель-бисексуалка Кара Делевинь страстно целовалась с парнем в Париже (видео)
    Обнаженная супермодель-бисексуалка Кара Делевинь страстно целовалась с парнем в Париже (видео)
    Обнаженная супермодель-бисексуалка Кара Делевинь страстно целовалась с парнем в Париже (видео)
    Обнаженная супермодель-бисексуалка Кара Делевинь страстно целовалась с парнем в Париже (видео)

    Оливье опубликовал сексуальные кадры и обратился с теплыми словами к модели. «Я люблю тебя, Кара. Это навсегда. Ты одна из лучших женщин, которых когда-либо встречал за всю свою жизнь. Спасибо тебе за ночь. Спасибо за это путешествие», – написал дизайнер.

     Читайте также: «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)

     

     

    знаменитости модель шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ