Обнаженная супермодель-бисексуалка Кара Делевинь страстно целовалась с парнем в Париже (видео)



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Модель и креативный директор модного дома Balmain перевоплотились во влюбленную пару

27-летняя супермодель Кара Делевинь и 34-летний Оливье Рустен снялись в рекламной кампании. Молодые люди встретились в Париже и вместе провели ночь. Они катались на мотоцикле, гуляли и страстно целовались.

Делевинь и Рустен играли в популярную игру «Правда или действие». В финале ролика они отправились в бутик бренда, оставшись совершенно обнаженными.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от OLIVIER R. (@olivier_rousteing) 1 Ноя 2019 в 1:37 PDT

Модель и французский модельер показали свои соблазнительные фигуры, прикрывшись только бумажным пакетом Balmain. Они давно дружат, поэтому не стеснялись таких откровенных съемок.

Оливье опубликовал сексуальные кадры и обратился с теплыми словами к модели. «Я люблю тебя, Кара. Это навсегда. Ты одна из лучших женщин, которых когда-либо встречал за всю свою жизнь. Спасибо тебе за ночь. Спасибо за это путешествие», – написал дизайнер.