Американская «живая Барби» из силикона решила стать девственницей (фото)

40-летняя модель Наннетт Хаммонд призналась, что решила завершить свою трансформацию в куклу.

Девушке необходимо сделать лабиопластику

Мать пятерых детей из Цинциннати, штат Огайо, 40-летняя модель Наннетт Хаммонд, многие годы идет к исполнению своей мечты. Женщина сделала множество операций ради того, чтобы превратиться в «живую Барби». Наннетт уже потратила 350 тысяч фунтов стерлингов и готова вложить в свою внешность еще три.

Модель Playboy сообщила, что собирается сделать лабиопластику. Эта операция по коррекции формы половых губ и восстановлению девственности станет последним штрихом её трансформации. Многодетная мама уже нашла специалиста в Нью-Йорке. Хаммонд надеется записаться к доктору Амиру Мараши, которому нет равных по части подобных процедур.

«Операция на влагалище завершит мой переход от человека к пластиковой Барби... Я снова стану девственницей! Какая женщина не хотела бы такую операцию, чтобы стать моложе?» — передает слова Наннетт Daily Star.

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