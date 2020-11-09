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    Шоу-биз

    Американская «живая Барби» из силикона решила стать девственницей (фото)

    • Розсилка
    <p>40-летняя модель Наннетт Хаммонд призналась, что решила завершить свою трансформацию в куклу.</p> <div></div> - Американская «живая Барби» из силикона решила стать девственницей (фото)

    40-летняя модель Наннетт Хаммонд призналась, что решила завершить свою трансформацию в куклу.

    instagram.com/nannettehammond/

    Девушке необходимо сделать лабиопластику

    Мать пятерых детей из Цинциннати, штат Огайо, 40-летняя модель Наннетт Хаммонд, многие годы идет к исполнению своей мечты. Женщина сделала множество операций ради того, чтобы превратиться в «живую Барби». Наннетт уже потратила 350 тысяч фунтов стерлингов и готова вложить в свою внешность еще три.

    Модель Playboy сообщила, что собирается сделать лабиопластику. Эта операция по коррекции формы половых губ и восстановлению девственности станет последним штрихом её трансформации. Многодетная мама уже нашла специалиста в Нью-Йорке. Хаммонд надеется записаться к доктору Амиру Мараши, которому нет равных по части подобных процедур.

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    Американская «живая Барби» из силикона решила стать девственницей (фото)
    Американская «живая Барби» из силикона решила стать девственницей (фото)
    Американская «живая Барби» из силикона решила стать девственницей (фото)
    Американская «живая Барби» из силикона решила стать девственницей (фото)
    Американская «живая Барби» из силикона решила стать девственницей (фото)
    Американская «живая Барби» из силикона решила стать девственницей (фото)
    Американская «живая Барби» из силикона решила стать девственницей (фото)
    Американская «живая Барби» из силикона решила стать девственницей (фото)
    instagram.com/nannettehammond/

     «Операция на влагалище завершит мой переход от человека к пластиковой Барби... Я снова стану девственницей! Какая женщина не хотела бы такую операцию, чтобы стать моложе?» — передает слова Наннетт Daily Star.

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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