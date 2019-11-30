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    Шоу-биз

    Очень «Черная пятница» от Сальмы Хайек: актриса показала упругие ягодицы в прозрачном кружеве

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    <p>Голливдуская звезда умеет удивлять</p> <div></div> - Очень «Черная пятница» от Сальмы Хайек: актриса показала упругие ягодицы в прозрачном кружеве

    Голливдуская звезда умеет удивлять

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    53-летняя Сальма Хайек поделилась пикантным фото в «Черную пятницу». Звезда Голливуда надела полупрозрачное черное платье с вставками из кружева. Облегающий силуэт подчеркнул все изгибы ее фигуры.

    Сальма поделилась снимком в этом образе с поклонниками. В кадр попали только ягодицы знаменитой брюнетки.

    screenshot_6_16
    instagram.com/salmahayek/

     «Черная пятница», - лаконично и с юмором написала Хайек в Instagram. В считанные часы после публикации пост набрал более 500 тысяч лайков.

     

    знаменитости актриса Черная пятница шоу-бизнес
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