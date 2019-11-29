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    Шоу-биз

    Чемодан, к которому прикасалась Меган Марк, выставили на продажу за рекордную сумму

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    <p>На голливудском аукционе выставили на продажу интересный лот</p> <div></div> - Чемодан, к которому прикасалась Меган Марк, выставили на продажу за рекордную сумму

    На голливудском аукционе выставили на продажу интересный лот

    Владелец решил реализовать металлический кейс, к которому прикасалась 38-летняя герцогиня Сассекская

    «Эффект Меган Маркл» распространяется не только на производителей одежды, аксессуаров и обуви. На имени супруги принца Гарри пытаются заработать всеми возможными способами. На этой популярности решил сыграть владелец металлического кейса, в которому имеет отношение бывшая актриса.

    В 2006 году Меган приняла участие в американской версии телевизионного игрового шоу Deal or No Deal («Сделка или нет сделки»). Суть его в том, что игрок изначально получает определенную сумму, а потом по очереди открывает кейсы, либо отказывается это делать, если не уверен, что пройдет испытание. Роль Меган состояла в том, чтобы открыть чемоданчик под номером 24, в котором хранились 4000 фунтов стерлингов.

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    Кадр из программы Deal or No Deal

    В обычном магазине подобный портфель можно приобрести за £40 (3300 рублей). Однако «кейс Меган» стоит гораздо больше. Стартовая цена лота № 783 — 5000 фунтов стерлингов (415 тысяч рублей). Именно такую сумму запросил коллекционер из Лос-Анджелеса, сообщает Daily Mail.

     

    актриса Меган Маркл
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