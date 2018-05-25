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    Официально: Джеймс Бонд вернётся в ноябре 2019

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    Официально: Джеймс Бонд вернётся в ноябре 2019

    Поклонники бондианы с нетерпением ждут новых приключений Джеймса Бонда

    О том, что Дэниел Крэйг вновь сыграет Джеймса Бонда начали говорить уже очень давно, затем слухи подтвердились, однако детали новой картины франшизы некоторое время держались в секрете. И вот теперь стала известна дата выхода очередного шпионского боевика с участием агента 007.

    MGM и Annapurna Pictures объявили, что в США фильм про Бонда выйдет 8 ноября 2019 года. Режиссером выступит Дэнни Бойл, подаривший миру «Трейнспоттинг», «Миллионера из трущоб» и «Пляж», над сценарием работает его давний коллега Джон Ходж («На игле», «Трейнспоттинг», «Транс»).

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    Официально: Джеймс Бонд вернётся в ноябре 2019
    Официально: Джеймс Бонд вернётся в ноябре 2019
    Официально: Джеймс Бонд вернётся в ноябре 2019
    Официально: Джеймс Бонд вернётся в ноябре 2019
    Официально: Джеймс Бонд вернётся в ноябре 2019
    Официально: Джеймс Бонд вернётся в ноябре 2019
    Официально: Джеймс Бонд вернётся в ноябре 2019
    Официально: Джеймс Бонд вернётся в ноябре 2019
    Официально: Джеймс Бонд вернётся в ноябре 2019

    Сообщается, что съемки «бондианы» начнутся не раньше декабря этого года, и сюжет картины пока все еще держится в секрете. Это будет последний фильм, где Крэйг сыграет агента 007, после чего студии придется заняться поиском новой кандидатуры на столь ответственную должность. 

    Джерело: Киноафиша

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