Гендиректор «1+1» высказался об участии Марченко в «Танцах»: Канал вправе решать кого приглашать в шоу, а кого нет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Александр Ткаченко

Скандал всколыхнувший информационное пространство на прошлой неделе не утихает

Как ранее сообщал Scotch, в сети и на телеканале «1+1» разгорелись нешуточные страсти вокруг участия Оксаны Марченко в новом сезоне развлекательного проекта «Танцы со звездами».

Журналисты ТСН написали письмо руководству канала, в котором высказали своей возмущение.

«Мы, журналисты Телевизионной службы новостей, узнали о том, что в ближайшем сезоне шоу «Танцы со звездами» на «1+1» может взять участие Оксана Марченко. Мы не разделяем это решение руководства канала и осуждаем появление в телевизионном эфире лица, которое связывают близкие отношения с президентом Российской Федерации Путиным.

Муж Марченко, Виктор Медведчук, неоднократно делал пророссийские заявления, в частности, якобы о том, что в Украине идет не внешняя агрессия, а гражданская война. Супруги ни разу за годы войны не осудили российскую агрессию в Донбассе и аннексию Крыма», - говорится в опубликованном заявлении.

Но возмущения журналистов на руководство канала не подействовали и Оксану Марченко все-таки пригласили выйти на танцпол популярного проекта и скандальная телеведущая согласилась.

О своем решении Марченко оповестила поклонников в соцсети.

«Друзья, несмотря ни на что, я решила принять участие в новом сезоне «Танцев со звездами». И поэтому, конечно, я принимаю вызов # танціззіркамиchallenge от Леси Никитюк. В свою очередь, передаю танцевальную эстафеты экстравагантному артисту Павлу Зиброву», - написала Марченко в Instagram.

Скандальный инцидент решил прокомментировать на своей странице и генеральный директор телеканала «1+1» Александр Ткаченко.

По его словам, телеканал вправе решать кого приглашать в проект, а кого нет.

«Канал вправе решать кого приглашать в развлекательное шоу, а кого нет. Если это не запрещено законом. Запретите торговлю с Россией, совместные проекты в кино и ТВ для начала, тогда мы и будем следовать закону. С большим удовольствием, кстати! Потому что не верим в мультикуртурные сериалы со страной, которая на нас напала. (И на всякий случай, я единственный из значимых украинских продюсеров, который перекатил выгодный бизнес с РФ после марта 2014-го года. Но при этом не собираюсь осуждать коллег)», - заявил Ткаченко.

При этом, он отметил, что журналисты ТСН имели право высказать свое мнение.

«За Марченко ТСН нечего извинятся. Это - не их политика и решение. И они имели право об этом заявить. Хочу еще одну такую службу новостей со свои мнением увидеть у коллег-конкурентов. Это - так, между прочим. Как и то, что многие коллеги знают, еще с 2003-го отношение к Медведчуку, которое до сих пор не изменилось. На всякий, случай, для "воспаленных" - для меня он был и остается врагом страны, в которой я живу. Но его жена за это не отвечает», - написал Ткаченко.