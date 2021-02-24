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    50-летней Наоми Кэмпбелл пришлось обнажиться, чтобы попасть на обложку глянца (фото)

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    Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл - 50-летней Наоми Кэмпбелл пришлось обнажиться, чтобы попасть на обложку глянца (фото)
    Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл
    instagram.com/i_d/

    Автором съемки стал берлинский фотограф Луи Альберто Родригес

    Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл приняла участие в откровенной фотосессии и стала героиней обложки нового номера модного издания i-D, который вышел под лозунгом «Утопия в антиутопии» (The Utopia In Dystopia). Снимки появились в Instagram-аккаунте журнала в среду, 24 февраля.

    На размещенном в соцсети кадре 50-летняя манекенщица позирует лицом к камере на фоне моря. Она запечатлена в черных плавках с обнаженной грудью, которую закрывает скрещенными руками. Образ знаменитости дополнен массивным головным убором из перьев.

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    50-летней Наоми Кэмпбелл пришлось обнажиться, чтобы попасть на обложку глянца (фото)
    50-летней Наоми Кэмпбелл пришлось обнажиться, чтобы попасть на обложку глянца (фото)
    50-летней Наоми Кэмпбелл пришлось обнажиться, чтобы попасть на обложку глянца (фото)
    50-летней Наоми Кэмпбелл пришлось обнажиться, чтобы попасть на обложку глянца (фото)
    50-летней Наоми Кэмпбелл пришлось обнажиться, чтобы попасть на обложку глянца (фото)
    50-летней Наоми Кэмпбелл пришлось обнажиться, чтобы попасть на обложку глянца (фото)
    50-летней Наоми Кэмпбелл пришлось обнажиться, чтобы попасть на обложку глянца (фото)
    instagram.com/i_d/

    Известно, что в интервью для издания Кэмпбелл рассказывает о красоте африканской страны Кении и размышляет над перспективами 2021 года. Автором съемки стал берлинский фотограф Луи Альберто Родригес (Luis Alberto Rodriguez).

    Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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