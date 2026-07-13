«Є погрози». Олег Винник розповів, чому не повертається в Україну

Винник заявив, що хоче жити спокійно, том поки не планує повертатися до України

Співак Олег Винник назвав причину, чому він не приїздить до України під час війни. Артист заявив про погрози, що стоять на заваді його повернення. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю Винника каналу «Безкровний подкаст» на YouTube.

За словами артиста, він отримує багато погроз, тож повертатися він не планує. Як пояснив співак, він не приїздить до України, аби убезпечити свою родину.

«Я не хочу про це багато говорити, є погрози… Я хочу жити спокійно, щоб моя сім’я жила спокійно. Мені не хочеться потрапити в той час, де тобі погрожують. Це якось не по-людськи і незаслужено. Час покаже», — сказав співак.

Олег Винник також зізнався, що він переймається через перетин кордону. Він вважає, що після повернення не зможе виїхати з України. «На той момент, коли я виїздив, я мав право виїздити як резидент Німеччини. Я вже на той момент проживав у Німеччині 25 років. Я можу приїхати, але мені здається, що я не виїду назад. Я ж українець, але я резидент Німеччини», – пояснив він.

Як розповідав «Главком», співак Олег Винник, який виїхав за кордон на початку повномасштабного вторгнення у Німеччину та потрапив через це під хвилю критики та обурення українців, прокоментував свій нинішній статус і розповів, громадянство якої країни має. Артист пояснювв, чому не має при собі українського паспорта.

Також повідомлялося, співак Олег Винник розповів, чому не збирається відмовлятися від своїх російськомовних пісень, попри підвищену увагу до мовного питання в Україні. Співак пояснив, що не має наміру відмовлятися від виконання цих пісень на концертах, адже його шанувальники їх полюбляють.

До слова, Міністерство культури Молдови опублікувало перелік артистів із країн пострадянського простору, чиї концерти та виступи не рекомендується проводити на молдовській території. Серед них – український співак Олег Винник.