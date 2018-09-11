Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинская актриса и главная героиня украинского сериала «Роксолана» озвучила одну из главных героинь турецкого сериала «Великолепный век. Новая правительница»

Совсем скоро поклонники сериала «Великолепный век» увидят долгожданное продолжение истории.

Новые серии сериала расскажут о новом правителе Османской империи Ахмеде І, потомка легендарной Роксоланы и султана Сулеймана, и греческой красавицы Анастасии, которая впоследствии будет носить имя Кесем.

По сюжету, юный падишах должен вернуть утраченную силу государства, установить свои законы и правила вопреки могущества родной бабушке Сафие-султан, которая прибрала к рукам власть над империей. Заботясь только о своем богатстве, Сафие привела Османщину к упадку.

Властную валиде-султан сыграла известная турецкая актриса и певица Хюлья Авшар. Роль опасной и мудрой Сафие ей идеально подходит, ведь в жизни Авшар тоже имеет непростой характер. Приглашая актрису на съемки, продюсеры должны были выполнить все ее условия: в гримерке поставить массажное кресло, регулярно приносить свежие фрукты и минеральную воду определенной марки, которую пьют Джастин Тимберлейк, Мадонна, Рианна и Бейонсе, пишет ТСН.

Сафие-султан.

А вот заговорит валиде-султан голосом украинской «Роксоланы» Ольги Сумской.

«Мой папа всегда советовал искать в роли характер. Сафие-султан обладает колоссальной энергетикой, она не говорит лишних слов и одним взглядом зеленых глаз заставляет покориться ей», - отметила Ольга Сумская.

Первые кадры новой истории о правителе Османской империи и его возлюбленной Кесем можно увидеть прямо сейчас, в нашей галерее.

Стоит отметить, что кроме продолжения рассказа о бурной жизни правящей династии Османской империи, в новом сериале, создатели покажут знаковые украшения, которые передавались султанами из поколения в поколение: знаменитый перстень Роксоланы, подаренный императором, и ее величественную корону.

Кроме этого, для съемок были приглашены историки-консультанты, которые помогли в точности воссоздать детали интерьера и отделку дворца Толкапы, который раскинулся более чем на 6 тысяч квадратных метров в пригороде Стамбула.

Одним словом, даже если вам не интересен сюжет, на декорации и костюмы актеров стоит все-таки посмотреть.