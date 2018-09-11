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    Шоу-биз

    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»

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    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»

    Украинская актриса и главная героиня украинского сериала «Роксолана» озвучила одну из главных героинь турецкого сериала «Великолепный век. Новая правительница»

    Совсем скоро поклонники сериала «Великолепный век» увидят долгожданное продолжение истории.

    Новые серии сериала расскажут о новом правителе Османской империи Ахмеде І, потомка легендарной Роксоланы и султана Сулеймана, и греческой красавицы Анастасии, которая впоследствии будет носить имя Кесем. 

    По сюжету, юный падишах должен вернуть утраченную силу государства, установить свои законы и правила вопреки могущества родной бабушке Сафие-султан, которая прибрала к рукам власть над империей. Заботясь только о своем богатстве, Сафие привела Османщину к упадку. 

    Властную валиде-султан сыграла известная турецкая актриса и певица Хюлья Авшар. Роль опасной и мудрой Сафие ей идеально подходит, ведь в жизни Авшар тоже имеет непростой характер. Приглашая актрису на съемки, продюсеры должны были выполнить все ее условия: в гримерке поставить массажное кресло, регулярно приносить свежие фрукты и минеральную воду определенной марки, которую пьют Джастин Тимберлейк, Мадонна, Рианна и Бейонсе, пишет ТСН.

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    Сафие-султан.

    А вот заговорит валиде-султан голосом украинской «Роксоланы» Ольги Сумской.

    «Мой папа всегда советовал искать в роли характер. Сафие-султан обладает колоссальной энергетикой, она не говорит лишних слов и одним взглядом зеленых глаз заставляет покориться ей», - отметила  Ольга Сумская.

    Первые кадры новой истории о правителе Османской империи и его возлюбленной Кесем можно увидеть прямо сейчас, в нашей галерее.

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    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»
    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»
    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»
    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»
    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»
    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»
    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»
    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»
    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»
    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»
    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»
    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»
    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»
    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»
    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»
    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»
    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»
    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»
    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»
    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»
    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»
    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»
    Ольга Сумская озвучила одну из главных героинь сериала «Великолепный век. Новая правительница»

    Стоит отметить, что кроме продолжения рассказа о бурной жизни правящей династии Османской империи, в новом сериале, создатели покажут знаковые украшения, которые передавались султанами из поколения в поколение: знаменитый перстень Роксоланы, подаренный императором, и ее величественную корону.

    Кроме этого, для съемок были приглашены историки-консультанты, которые помогли в точности воссоздать детали интерьера и отделку дворца Толкапы, который раскинулся более чем на 6 тысяч квадратных метров в пригороде Стамбула.

    Одним словом, даже если вам не интересен сюжет, на декорации и костюмы актеров стоит все-таки посмотреть. 

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    актриса
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