«Грудь-ананас»: новый эротический флешмоб взорвал сеть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

#pineappleboobs

В последние дни в сети Instagram набирает обороты новый тренд — прикрыть ананасами обнаженную грудь

В соцсети Instagram становится популярным публикация девушками своих фото с обнаженной грудью, которую они прикрывают ананасами.

Безусловно, фотографии девушек с загорелым телом и красивой фигурой выглядят умопомрачительно. Фото с ананасами, прикрывающими грудь, выставили как обычные девушки, так и многие знаменитые блогеры и модели. К слову, тренд становится популярен в разных странах, но до Украины пока не дошел.

Для этого даже был создан хэштег #pineappleboobs. Некоторые используют не только ананасы, но и другие фрукты.

Девушки, решившие не просто поддержать тренд, но и действовать более смело, прикрывают ананасами и фруктами обнаженные интимные части тела, а не только грудь.

Сначала флешмоб был популярен только среди сексуальных девушек, которые создавали эротичные фото, однако позже появились и забавные пародии. Также есть и те, кто реалистично оценивает свои формы и пытается быть в тренде более консервативным способом.

Есть предположение, что толчок к развитию тренда дала актриса Алекс МакГрегор, которая сделала аналогичный снимок пару лет назад.

Недавно тренд поддержала звезда реалити-шоу Софи Касаи и итальянская модель Валентина Фрадеграда. Присоединились к звездам и другие пользователи сети.

Джерело: prm.ua