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    «Грудь-ананас»: новый эротический флешмоб взорвал сеть

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    <span>#pineappleboobs</span> - «Грудь-ананас»: новый эротический флешмоб взорвал сеть
    #pineappleboobs

    В последние дни в сети Instagram набирает обороты новый тренд — прикрыть ананасами обнаженную грудь

    В соцсети Instagram становится популярным публикация девушками своих фото с обнаженной грудью, которую они прикрывают ананасами.

    Безусловно, фотографии девушек с загорелым телом и красивой фигурой выглядят умопомрачительно. Фото с ананасами, прикрывающими грудь, выставили как обычные девушки, так и многие знаменитые блогеры и модели. К слову, тренд становится популярен в разных странах, но до Украины пока не дошел.

    Для этого даже был создан хэштег #pineappleboobs. Некоторые используют не только ананасы, но и другие фрукты.

    Девушки, решившие не просто поддержать тренд, но и действовать более смело, прикрывают ананасами и фруктами обнаженные интимные части тела, а не только грудь.

    Сначала флешмоб был популярен только среди сексуальных девушек, которые создавали эротичные фото, однако позже появились и забавные пародии. Также есть и те, кто реалистично оценивает свои формы и пытается быть в тренде более консервативным способом.

    Есть предположение, что толчок к развитию тренда дала актриса Алекс МакГрегор, которая сделала аналогичный снимок пару лет назад.

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    на весь екран згорнути
    «Грудь-ананас»: новый эротический флешмоб взорвал сеть
    «Грудь-ананас»: новый эротический флешмоб взорвал сеть
    «Грудь-ананас»: новый эротический флешмоб взорвал сеть
    «Грудь-ананас»: новый эротический флешмоб взорвал сеть
    «Грудь-ананас»: новый эротический флешмоб взорвал сеть
    «Грудь-ананас»: новый эротический флешмоб взорвал сеть
    «Грудь-ананас»: новый эротический флешмоб взорвал сеть
    «Грудь-ананас»: новый эротический флешмоб взорвал сеть
    «Грудь-ананас»: новый эротический флешмоб взорвал сеть
    «Грудь-ананас»: новый эротический флешмоб взорвал сеть
    «Грудь-ананас»: новый эротический флешмоб взорвал сеть

    Недавно тренд поддержала звезда реалити-шоу Софи Касаи и итальянская модель Валентина Фрадеграда. Присоединились к звездам и другие пользователи сети.

     

    Джерело: prm.ua

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