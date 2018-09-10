«Грудь-ананас»: новый эротический флешмоб взорвал сеть
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Розсилка
В последние дни в сети Instagram набирает обороты новый тренд — прикрыть ананасами обнаженную грудь
В соцсети Instagram становится популярным публикация девушками своих фото с обнаженной грудью, которую они прикрывают ананасами.
Безусловно, фотографии девушек с загорелым телом и красивой фигурой выглядят умопомрачительно. Фото с ананасами, прикрывающими грудь, выставили как обычные девушки, так и многие знаменитые блогеры и модели. К слову, тренд становится популярен в разных странах, но до Украины пока не дошел.
Для этого даже был создан хэштег #pineappleboobs. Некоторые используют не только ананасы, но и другие фрукты.
Девушки, решившие не просто поддержать тренд, но и действовать более смело, прикрывают ананасами и фруктами обнаженные интимные части тела, а не только грудь.
Сначала флешмоб был популярен только среди сексуальных девушек, которые создавали эротичные фото, однако позже появились и забавные пародии. Также есть и те, кто реалистично оценивает свои формы и пытается быть в тренде более консервативным способом.
Есть предположение, что толчок к развитию тренда дала актриса Алекс МакГрегор, которая сделала аналогичный снимок пару лет назад.
Недавно тренд поддержала звезда реалити-шоу Софи Касаи и итальянская модель Валентина Фрадеграда. Присоединились к звездам и другие пользователи сети.
Джерело: prm.ua