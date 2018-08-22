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    Шоу-биз

    Ольга Сумская рассказала, как ее поздравил муж

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    Ольга Сумская - Ольга Сумская рассказала, как ее поздравил муж
    Ольга Сумская

    Сегодня украинская актриса Ольга Сумская празднует день рождения.

    Звезде исполнилось 52 года.Ольга Сумская не привыкла нежиться в постели по утрам, поэтому в день рождения без проблем поднялась и приехала на утренний эфир. В студии «Сніданку з 1+1», Сумская приготовила овсяную кашу по собственному рецепту, а также призналась, кто ее уже успел поздравить.

    «Меня начали поздравлять еще ночью. Наталочка, моя сестра, написала мне SMS: «Лялюня, годы летят, а мы молодеем». Вспомнили мои роли. Мамочка – это самое главное в моей жизни. Ну и, конечно, муж, который меня поразил утром! Огромные шары роскошные, золотые, серебристые ну и, конечно, очень классные подарочки от любимого. День начался великолепно», - поделилась Сумская.

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    Джерело: ТСН

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