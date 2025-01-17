Олі Поляковій – 46. Цікаві факти із життя «Королеви ночі»
Тривалий час зірка приховувала від шанувальників справжній рік свого народження
Співачка, актриса, блогерка й телеведуча Оля Полякова сьогодні, 17 січня, святкує день народження. Їй виповнилося 46 років.
Народилась Полякова у Вінниці, де і навчалась у музичній школі та училищі культури й мистецтв. Пізніше закінчила Київський університет культури та мистецтв й Національну музичну академію Чайковського. Має диплом оперної співачки.
«Главком» пригадує творчий шлях артистки та цікаві факти з її життя.
Полякова розпочала музичну кар'єру наприкінці 1990-х, ставши лавреаткою фестивалів «Море друзів» (Ялта) та «Крізь терни до зірок». У 2001 році на «КМ Студії» вийшов її дебютний компакт-диск «Приходи ко мне», на підтримку якого було знято ще три відеокліпи «Мальви», «Цілуй мене» та «Даром – дам».
Важко повірити, але в юності Оля Полякова була закомплексованою. «Найвища в класі й у дворі, худа, сутула. Дуже соромилася свого зросту. Це зараз я дивлюся старі фотографії і розумію, що була хороша. Особливо на знімках, зроблених мамою. Тоді я навіть хотіла порвати їх. «Через 20 років ти будеш пишатися цими фото», – переконувала мене мама. Я якось дуже довго розквітала, була довгою і пласкою, що не зацікавлювало однокласників. Мене дражнили і шваброю, і жирафою, і палицею, і дошкою. Але років у 18 все змінилося», – згадувала зірка.
У 2005 році почала співпрацю з Олександром Ревзіним, випустила спільний альбом зі співачкою Любашею і записала пісню «Обними меня» з Денисом Клявером («Чай вдвоем»).
У 2008 році випущено максісингл «Суперблондинка», в якому з'явився новий образ Полякової.
Через деякий час співачка опинилась на піку слави завдяки трекам «Шлепки» та «Люли». Тоді її фірмовим образом став кокошник, боді та високі підбори. Наприкінці 2012 року почала співпрацю з Михайлом Ясинським, директором компанії «EA SecretService», випустила трек «RussianStyle». Трек став популярним в СНД та Південній Кореї, Полякова зняла англомовну версію кліпу й провела гастролі в Сеулі.
Згодом Полякову все частіше почали запрошувати на телебачення, де вона брала участь у проєктах: «Зірка+Зірка», «Хто проти блондинок?», а під час другої вагітності навіть стала учасницею аналога американського шоу «Привіт, декрет!».
Та з часом Полякову все активніше ставала вже суддею шоу, а не їх учасницею. Так:
- У 2015 році увійшла до складу журі українського музичного шоу «Співай як зірка» на телеканалі Україна;
- З лютого 2019 року суддя у телевізійному шоу «Дивовижні люди» на телеканалі «Україна»;
- В 2019 році суддя 10 сезону проєкту «X-Фактор» на телеканалі «СТБ»;
- В 2021 році стала зірковою детективкою української адаптації міжнародного формату «Masked Singer» на телеканалі «Україна» «Маска»;
- В 2021 році стала тренеркою 12-го сезону вокального проєкту «Голос країни» на телеканалі «1+1».
Однією з найпопулярніших пісень Полякової є «Королева ночі». Власне, так зараз часто називають і саму Полякову. Кліп за 2018 рік має вже понад 70 млн переглядів.
А два роки тому артистка переклала свій хіт українською мовою.
Співачка заміжня за бізнесмена Вадима Буряковського, який старший за неї на 16 років. У пари є двоє дітей: донька Марія та донька Аліса.
«З першого дня, як я зустріла свого Вадика, я ніколи більше в житті не відчувала, що можу щось втратити. Я завжди відчувала опору – те, що він мені дав і те, від чого я ніколи не зможу відмовитись. Крізь усі ці роки саме він виявився моєю стіною, моїм фундаментом. Я не можу сказати, що в мене ідеальні стосунки з чоловіком. У нас було різне. У нас теж є проблеми. Але почуття фундаменту – воно з першого дня зі мною. І з цієї причини я ніколи не розлучуся зі своїм чоловіком» , – розповідала про подружнє життя артистка.
Тривалий час Оля Полякова приховувала від громадськості справжній рік свого народження. Тому у багатьох її біографіях, які розміщені на різних сайтах, вказано що зірка народилася 1984-го. Однак згодом справжній рік появи Олі на світ з'явився у її біографії на «Вікіпедії». У програмі «Дорослі дівчата» співачка підтвердила цю інформацію.
Полякова продовжує творчу діяльність, виступає з концертами, була суддею шоу «Неймовірні дуети», а також разом з Машею Єфросиніною ведуть програму на ютубі «Дорослі дівчата».
У минулому році з приводу дня народження зірка представила новий україномовний альбом, до якого увійшли хіти «Королева ночі», «Ей, Секундочку», «Чарівні очі», «Рай на землі», «Номер один», «Танцюю, як в останній раз» та «Шльопки».
До слова, 26 жовтня 2024 року у Палаці спорту відбувся концерт Олі Полякової. На ньому зірка представила свій другий україномовний альбом. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Щороку, починаючи з 2016 року (окрім 2022-го), Оля Полякова виступає 26 жовтня з програмою у Палаці спорту. Однак цьогорічний концерт співачки відбувся у новій тональності, відмінній від попередніх шоу. Виступ був насиченим яскравими танцювальними номерами. Під час концерту Полякова спілкувалася зі своїми шанувальниками. Зірка звернулася до залу з емоційною промовою, у якій закликала Росію звільнити захисників «Азовсталі». Вона побажала, щоб усі українські воїни повернулися додому живими та неушкодженими.
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