Олі Поляковій – 46. Цікаві факти із життя «Королеви ночі»

Тривалий час зірка приховувала від шанувальників справжній рік свого народження

Співачка, актриса, блогерка й телеведуча Оля Полякова сьогодні, 17 січня, святкує день народження. Їй виповнилося 46 років.

Народилась Полякова у Вінниці, де і навчалась у музичній школі та училищі культури й мистецтв. Пізніше закінчила Київський університет культури та мистецтв й Національну музичну академію Чайковського. Має диплом оперної співачки.

«Главком» пригадує творчий шлях артистки та цікаві факти з її життя.

Полякова розпочала музичну кар'єру наприкінці 1990-х, ставши лавреаткою фестивалів «Море друзів» (Ялта) та «Крізь терни до зірок». У 2001 році на «КМ Студії» вийшов її дебютний компакт-диск «Приходи ко мне», на підтримку якого було знято ще три відеокліпи «Мальви», «Цілуй мене» та «Даром – дам».

Важко повірити, але в юності Оля Полякова була закомплексованою. «Найвища в класі й у дворі, худа, сутула. Дуже соромилася свого зросту. Це зараз я дивлюся старі фотографії і розумію, що була хороша. Особливо на знімках, зроблених мамою. Тоді я навіть хотіла порвати їх. «Через 20 років ти будеш пишатися цими фото», – переконувала мене мама. Я якось дуже довго розквітала, була довгою і пласкою, що не зацікавлювало однокласників. Мене дражнили і шваброю, і жирафою, і палицею, і дошкою. Але років у 18 все змінилося», – згадувала зірка.

Полякова стала еталоном краси й таланту для багатьох жінок фото з відкритих джерел

У 2005 році почала співпрацю з Олександром Ревзіним, випустила спільний альбом зі співачкою Любашею і записала пісню «Обними меня» з Денисом Клявером («Чай вдвоем»).

У 2008 році випущено максісингл «Суперблондинка», в якому з'явився новий образ Полякової.

Оля Полякова у новому образі – 2008 рік фото з архіву співачки

Через деякий час співачка опинилась на піку слави завдяки трекам «Шлепки» та «Люли». Тоді її фірмовим образом став кокошник, боді та високі підбори. Наприкінці 2012 року почала співпрацю з Михайлом Ясинським, директором компанії «EA SecretService», випустила трек «RussianStyle». Трек став популярним в СНД та Південній Кореї, Полякова зняла англомовну версію кліпу й провела гастролі в Сеулі.

Згодом Полякову все частіше почали запрошувати на телебачення, де вона брала участь у проєктах: «Зірка+Зірка», «Хто проти блондинок?», а під час другої вагітності навіть стала учасницею аналога американського шоу «Привіт, декрет!».

Оля Полякова в програмі «Привіт, декрет!» фото: скриншот з відео

Та з часом Полякову все активніше ставала вже суддею шоу, а не їх учасницею. Так:

У 2015 році увійшла до складу журі українського музичного шоу «Співай як зірка» на телеканалі Україна;

З лютого 2019 року суддя у телевізійному шоу «Дивовижні люди» на телеканалі «Україна»;

В 2019 році суддя 10 сезону проєкту «X-Фактор» на телеканалі «СТБ»;

В 2021 році стала зірковою детективкою української адаптації міжнародного формату «Masked Singer» на телеканалі «Україна» «Маска»;

В 2021 році стала тренеркою 12-го сезону вокального проєкту «Голос країни» на телеканалі «1+1».

фото з відкритих джерел

Однією з найпопулярніших пісень Полякової є «Королева ночі». Власне, так зараз часто називають і саму Полякову. Кліп за 2018 рік має вже понад 70 млн переглядів.

А два роки тому артистка переклала свій хіт українською мовою.

Співачка заміжня за бізнесмена Вадима Буряковського, який старший за неї на 16 років. У пари є двоє дітей: донька Марія та донька Аліса.

«З першого дня, як я зустріла свого Вадика, я ніколи більше в житті не відчувала, що можу щось втратити. Я завжди відчувала опору – те, що він мені дав і те, від чого я ніколи не зможу відмовитись. Крізь усі ці роки саме він виявився моєю стіною, моїм фундаментом. Я не можу сказати, що в мене ідеальні стосунки з чоловіком. У нас було різне. У нас теж є проблеми. Але почуття фундаменту – воно з першого дня зі мною. І з цієї причини я ніколи не розлучуся зі своїм чоловіком» , – розповідала про подружнє життя артистка.

Оля Полякова з сімʼєю фото з відкритих джерел

Тривалий час Оля Полякова приховувала від громадськості справжній рік свого народження. Тому у багатьох її біографіях, які розміщені на різних сайтах, вказано що зірка народилася 1984-го. Однак згодом справжній рік появи Олі на світ з'явився у її біографії на «Вікіпедії». У програмі «Дорослі дівчата» співачка підтвердила цю інформацію.

Полякова продовжує творчу діяльність, виступає з концертами, була суддею шоу «Неймовірні дуети», а також разом з Машею Єфросиніною ведуть програму на ютубі «Дорослі дівчата».

У минулому році з приводу дня народження зірка представила новий україномовний альбом, до якого увійшли хіти «Королева ночі», «Ей, Секундочку», «Чарівні очі», «Рай на землі», «Номер один», «Танцюю, як в останній раз» та «Шльопки».

До слова, 26 жовтня 2024 року у Палаці спорту відбувся концерт Олі Полякової. На ньому зірка представила свій другий україномовний альбом. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Щороку, починаючи з 2016 року (окрім 2022-го), Оля Полякова виступає 26 жовтня з програмою у Палаці спорту. Однак цьогорічний концерт співачки відбувся у новій тональності, відмінній від попередніх шоу. Виступ був насиченим яскравими танцювальними номерами. Під час концерту Полякова спілкувалася зі своїми шанувальниками. Зірка звернулася до залу з емоційною промовою, у якій закликала Росію звільнити захисників «Азовсталі». Вона побажала, щоб усі українські воїни повернулися додому живими та неушкодженими.