Оля Полякова представила трейлер новогоднего фильма

Фильм выходит в широкий прокат 1 января 2022 года

Знаменитая певица Оля Полякова выступила со-продюсером картины «Зірки за обміном» и сыграла в ней одну из главных ролей.

Сюжет фильма повествует о двух непримиримых противниках из мира шоу-бизнеса: Поле Маляковой и Фоме Михайловском (его играет Dzidzio). Малякова ради популярности вынуждена жертвовать главным – семьей: из-за работы и занятости она редко видит детей и мужа. Поставив на карту все, в один день она теряет то, к чему так долго шла – главную награду года, которая уходит ее оппоненту, Фоме. Положение усугубляется еще и тем, что на следующее утро Поля и Фома просыпаются в телах друг друга.

«Зірки за обміном» – это фильм для всей семьи с новогодне-рождественским настроением, #першакомедіяроку, как называют его создатели. Увидеть любимых звезд в неожиданных ролях можно будет во всех кинотеатрах Украины с 1 января 2022 года.

Ранее «Скотч» сообщал, какой поступок не простила мужу Нина Матвиенко.

Легендарная украинская певица объявила, что больше не живет с отцом ее троих детей, Петром Гончаром. Как оказалось, звезда сама стала инициатором разрыва и попросила художника выехать из их дома и переселиться на дачу на Киевщине. Пара в браке 50 лет.

По словам артистки, муж несколько раз очень подводил ее. Один из случаев она запомнила на всю жизнь.