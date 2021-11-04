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    Оля Полякова представила трейлер новогоднего фильма

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    Оля Полякова и Михаил Фома - Оля Полякова представила трейлер новогоднего фильма
    Оля Полякова и Михаил Фома

    Фильм выходит в широкий прокат 1 января 2022 года

    Знаменитая певица Оля Полякова выступила со-продюсером картины «Зірки за обміном» и сыграла в ней одну из главных ролей.

    Сюжет фильма повествует о двух непримиримых противниках из мира шоу-бизнеса: Поле Маляковой и Фоме Михайловском (его играет Dzidzio). Малякова ради популярности вынуждена жертвовать главным – семьей: из-за работы и занятости она редко видит детей и мужа. Поставив на карту все, в один день она теряет то, к чему так долго шла – главную награду года, которая уходит ее оппоненту, Фоме. Положение усугубляется еще и тем, что на следующее утро Поля и Фома просыпаются в телах друг друга.

    «Зірки за обміном» – это фильм для всей семьи с новогодне-рождественским настроением, #першакомедіяроку, как называют его создатели. Увидеть любимых звезд в неожиданных ролях можно будет во всех кинотеатрах Украины с 1 января 2022 года.

    Ранее «Скотч» сообщал, какой поступок не простила мужу Нина Матвиенко.

    Легендарная украинская певица объявила, что больше не живет с отцом ее троих детей, Петром Гончаром. Как оказалось, звезда сама стала инициатором разрыва и попросила художника выехать из их дома и переселиться на дачу на Киевщине. Пара в браке 50 лет.

    По словам артистки, муж несколько раз очень подводил ее. Один из случаев она запомнила на всю жизнь.

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    Теги: кино Оля Полякова новости украинский фильм
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    Оля Полякова представила трейлер новогоднего фильма