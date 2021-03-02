Пышнотелая звезда сериала «Эйфория» снялась в белье для глянца (фото)

Автором съемки выступил американский фотограф Даниель Риган

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра (Barbie Ferreira) приняла участие в откровенной фотосессии для журнала CR Fashion Book. Серия снимков появилась на сайте издания.

24-летнюю манекенщицу сфотографировали лежащей на кровати в расстегнутом зеленом кардигане, который оголяет ее грудь в черном бюстгальтере. На ней также — юбка длины миди оранжевого цвета, оформленная оборками. В зубах Феррейра держит сигарету, а на ее губы нанесена красная помада.

На втором снимке она запечатлена в облегающем черном боди, прозрачных колготках того же цвета и салатовом пиджаке. Ее образ дополнил головной убор в тон.

Автором съемки выступил американский фотограф Даниель Риган (Daniel Regan). Стилистом стала Мейв Рейли (Maeve Reilly), а визажистом — Нина Парк (Nina Park). Отмечается, что фотосессия была посвящена авиации. Помимо Феррейры в ней приняли участие супермодель Хейли Бибер, диджей Хани Дижон и хип-хоп-исполнительница Лусита Кэш (Lousita Cash).

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«18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица».