Опубликован постер Девятого Одесского кинофестиваля

На плакате изображены девять рук, которые символизируют сплетение разных видов искусства

Официальный плакат девятого Одесского Международного кинофестиваля символизирует сочетание разных видов искусств, которым отведено место на форуме. Фест запланирован на 13-21 июля этого года. Авторами постера является студия Braty, котрая разрабатывает имидж для ОМКФ уже четвертый год подряд, пишет «Главком». С самого момента

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Постер ОМКФ-2018

На плакате изображены девять рук, которые символизируют сплетение разных видов искусства

Официальный плакат девятого Одесского Международного кинофестиваля символизирует сочетание разных видов искусств, которым отведено место на форуме. Фест запланирован на 13-21 июля этого года. Авторами постера является студия Braty, котрая разрабатывает имидж для ОМКФ уже четвертый год подряд, пишет «Главком».

С самого момента возникновения кинематограф объединяет в себе едва ли не все виды искусства. Одесский международный фестиваль также уже давно перестал быть исключительно кинематографическим событием, ведь он совмещает не только кино, а и многочисленные развлекательные, образовательные и арт-мероприятия. Собирая киноманов не только из Украины, а и из-за рубежа, ОМКФ предлагает им насыщенную фестивальную программу: лучшие кинопремьеры со всех уголков мира, показы мировой классики под открытым небом на Потемкинской лестнице, которая превращается в грандиозный кинотеатр, самые громкие премьеры национальных фильмов, разнообразные арт-события, профессиональные мероприятия и самые яркие вечеринки сезона.

Сочетание разнообразных видов искусства через кино и сплочение вокруг них – именно такую идею воплотил арт-дуэт братьев-близнецов Ивана и Василия Костенко, основателей Braty Art Studio, которые стали авторами официального имиджа девятого ОМКФ.

«Кинофестиваль в этом особенный, уже девять лет Одесса погружается в кинематографический праздник, который длится девять дней. Постер для Омкф-2018 - это своеобразная аллюзия на фреску Микеланджело «сотворение Адама». Замысел Микеланджело – несовместимость человеческого и божественного, потому руки не касаются одна другой. Но у нас наоборот руки тесно переплетены, объединены, также как кино совмещает в себе все виды искусства и как кинофестиваль объединяет всех вокруг себя», - отмечают Иван и Василий Костенко.

Братья-близнецы Василий и Иван Костенко основали бренд Braty Art Studio в 2011 году. Уже четвертый год подряд они становятся авторами официального постера Одесского кинофестиваля. Свои работы тандем создает в технике коллажа, используя при этом фотографии, журнальные вырезки, акварели и прочие компоненты.