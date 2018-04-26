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    Шоу-биз

    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»

    Один из самых долгожданных фильмов уже вышел на широкие экраны
    После премьеры «Мстители: Война бесконечности» атмосфера таинственности вокруг картины наконец-то спала, поэтому можно публиковать секреты о создании блокбастера. 1. Первая и вторая части «Войны бесконечности» будут отличаться. По словам Джо Руссо, первый фильм является лентой об ограблении.  Сиквел будет
    • 26 Квiтня, 15:57
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    &laquo;Мстители: Война бесконечности&raquo;
    «Мстители: Война бесконечности»

    Один из самых долгожданных фильмов уже вышел на широкие экраны

    После премьеры «Мстители: Война бесконечности» атмосфера таинственности вокруг картины наконец-то спала, поэтому можно публиковать секреты о создании блокбастера.

    1. Первая и вторая части «Войны бесконечности» будут отличаться. По словам Джо Руссо, первый фильм является лентой об ограблении.  Сиквел будет совершенно иным.

    2. Энтони и Джо Руссо вначале придумали концовки фильмов. Обычно режиссеры сначала работают над основной темой фильма. В случае с «Войной бесконечности» братья Руссо первым делом придумали концовки, так как они являются важнейшими частями дилогии.

    3. Сценарий фильма менялся во время съемок, а Дауни-младший импровизировал со многими сценами. Окончательный сценарий появился только после завершения съемок.

    4. Роберт Дауни-младший не надевает костюм для захвата движений. Тони Старку кроме железного костюма больше ничего не нужно!

    5. Актеры – одна команда. Несмотря на обширный актерский состав, все артисты прекрасно ладят между собой и создают дух товарищества.

    6. Расписание актеров – настоящая загвоздка. Собрать всех артистов для съемок оказалось чуть ли не супергеройской задачей – ведь у многих из них графики расписаны на год-два вперед.

    7. Комикс Джина Старлина о Таносе оказал влияние на сюжет. Сценарист Стивен Макфли отметил: Старлин подсказал им многие дельные вещи.

    8. Шёлк (Синди Мун) из «Человека-паука» пока не «засветится» в «Мстителях». Слухи о ее появлении ходили на протяжении долгого времени, но Джо Руссо их обвергнул.

    9. В  третьих «Мстителях» покажут многие галактики и планеты. Режиссеры использовали различные локации, чтобы вывести команду «Мстителей» из зоны комфорта.

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    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
    Раскрыты главные секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
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    10. Танос – самый страшный злодей. Том Холланд восхищается игрой Джоша Бролина и отмечает, что это самый пугающий злодей всех времен.

    11. Эпоха «Мстителей» подходит к концу. Джо Руссо рассказал, что «Война бесконечности» и ее сиквел являются завершением главы о Мстителях. 

    Напомним, что в кинотеатрах фильм «Мстители: Война бесконечности» появится уже сегодня

    Джерело: Киноафиша

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