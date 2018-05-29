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    Опубликован трейлер фильма «Небоскрёб» с Дуэйном Джонсоном в главной роли

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    Кадр из фильма &laquo;Небоскрёб&raquo; - Опубликован трейлер фильма «Небоскрёб» с Дуэйном Джонсоном в главной роли
    Кадр из фильма «Небоскрёб»

    Новый американский боевик появился на экранах в середине июля

    По сценарию, Дуэйн Джонсон сыграет роль Уилла Форда, бывшего руководителя группы спасения заложников и ветерана войны, который теперь оценивает безопасность небоскрёбов.

    Неожиданно в Китае в одном из небоскрёбов преступники подготовили теракт, и руководство немедленно высылают героя на место событий. Сможет ли Уилл спасти всех заложников и поймать главного злодея? Все это мы увидим уже в этом году, в середине июля на широкий экранах.

    Ну а пока, предлагаем читателям Scotch посмотреть трейлер американского боевика, режиссером которого стал  Роусон Маршалл Тёрбер.

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