Топ-30 самых эффектных луков с красных дорожек престижных премий



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Cамые эффектные платья, которым американские и британские звезды отдали предпочтение для торжественных выходов в 2018 году

Позади церемонии вручения премии «Оскар», Бал Института Костюма Met Gala, Каннский фестиваль, Grammy, American Music Awards и BAFTA. Ежегодно на их красных дорожках знаменитости соревнуются за внимание камер и прессы, тщательно выбирая образы.

Создание образов на столь важные мероприятия большая ответственность и тяжелый труд. Так, бренд Versace потратил более 600 часов на создание платья для Блейк Лайвли на Met Gala.

Образ папы Римского, специально разработанный Джоном Гальяно для Рианны, был не менее эффектным: певица надела съемную юбку и накидку поверх мини-платья, украшенного тысячами кристаллов. Дополнила образ торжественная папская тиара.

Запомнились образы Рози Хантингтон-Уайтли в Ralph Lauren и Кендалл Дженнер в Schiaparelli, которые не побоялись и сделали ставку на «голые» платья. А эпатажная Леди Гага надела кружевной наряд с бесконечным шлейфом от Armani Prive на Grammy 2018, который не обсуждали только ленивые.

Что касается премии BAFTA 2018, в этом году британские актрисы поддержали американских коллег и в знак солидарности с движением #MeeToo пришли в черных нарядах.

Дженнифер Лоуренс примеряла аристократичный образ от Dior Couture, а Анжелина Джоли надела элегантное бархатное платье от Ralph & Russo и украшения Graff.

Джерело: vogue.ua