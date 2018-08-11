Экстравагантные платья подруг невест: смешные фото



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Cнимки винтажных свадеб

Собрали цветастые и чудаческие наряды подруг невесты, которые показывают, как сильно изменилась мода

Мода меняется каждый год. Особенно это прослеживается в свадебных трендах. Но в погоне за трендами невесты могут изрядно удивить гостей свадьбы.

Каждого года журналы показывают новые тренды в мире свадебной моды. Платья, цвета и флористика – стилисты оригинально воплощают самые взыскательные прихоти невест. Но иногда любительское воплощение советов экспертов может изрядно насмешить людей.

Дружки не имеют омрачать невесту, но, очевидно, некоторые женщины воспринимают это слишком буквально. Именно поэтому подруги невесты иногда могут напоминать горничных или шторы в ресторане.

Очевидно, время изменил модные тренды настолько, что снимки винтажных свадеб заставляют минимум улыбаться. Готовые увидеть, в каких нарядах когда ходили дружки?

Платья из штор, с необычными принтами и кроем – такими предстают подруги невест, которые выбрали экстравагантную одежду. Наряд они, в основном, украшали шляпками.

Вероятно, так невесты хотели добавить к образам подруг аристократичности, а взамен насмешили не только гостей праздника, но и пользователей сети.

Джерело: boredpanda.com